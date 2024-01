''Rabbia e dispettucci sono quasi un passaggio obbligato nei divorzi'': la nuova intervista di Ilary Blasi su '7' è già 'vecchia' dopo quella di Iovino

La conduttrice si mette a nudo, ma il “ragazzo del caffè” ha raccontato altro e dice che è "tutto riscontrabile"

Ilary Blasi, poco prima dell’uscita del suo libro, “Che stupida”, edito da Mondadori, prevista per il 30 gennaio, rilascia una nuova intervista a 7, inserto settimanale del Corriere della Sera, che le regala la cover. Il giornale titola con un suo virgolettato: “Totti, ti invito a cena”. Il quotidiano anticipa già oggi alcune dichiarazioni della presentatrice, che ora vorrebbe un addio certificato dal tribunale più pacifico. “Rabbia e dispettucci sono quasi un passaggio obbligato nei divorzi”, dice. L’intervista, sicuramente realizzata prima delle dichiarazioni rilasciate dal “ragazzo del caffè” a Il Messaggero, sembra già, passata, ‘vecchia’ dopo quella di Cristiano Iovino, l’uomo che avrebbe fatto precipitare l’unione tra l’ex Letterina e l’ex capitano della Roma.

Il personal trainer e imprenditore 42enne col giornale romano parla di “frequentazione intima” cominciata nel 2020, quando si sarebbero conosciuti sui social. Iovino dice che avrebbe incontrato la Blasi più volte a casa sua o nel negozio di Alessia Solidani ai Parioli. Non risponde quando gli si chiede se gli appuntamenti in un noto hotel milanese siano stati reali, ma afferma che in tribunale dirà tutto. E’ il testimone principale nella causa di separazione in corso, citato da Totti. Dice di aver deciso di parlare per evitare strumentalizzazioni, di averlo fatto dopo un consulto coi suoi legali e che tutto quel che ha detto “è riscontrabile”.

Il Corriere, in merito all’Intervista della conduttrice su 7 scrive: “Dalle sue parole, perfino nel racconto doloroso e dettagliato di quella che è stata la sua separazione da Francesco Totti, si intravede un sentimento diverso rispetto a quello che ci si potrebbe immaginare. Pareva una guerra, invece adesso fa capolino, a sorpresa, un desiderio se non di pace, almeno di autentica distensione. Con tanto di invito. 'Sento di aver fatto il primo passo', sottolinea Ilary. Che in merito allo scontro con l’ex, precisa: 'Non ho esperienza in fatto di divorzi, ma credo che la rabbia, i dispettucci siano quasi un passaggio obbligato'”.

La Blasi ripercorre la fine del suo matrimonio e quel che è successo durante. Ma la super bomba sganciata da Iovino provoca un terremoto. La giornalista che l’ha intervistata, Chiara Maffioletti, sul social fa sapere: “Domani su 7 uscirà l’intervista in cui Ilary Blasi - che ringrazio per la fiducia e per non aver posto paletti - si racconta rispondendo a ogni domanda. Oggi è uscita sul Messaggero un’intervista a Cristiano Iovino, il personal trainer dell’ormai famoso caffè, secondo cui avrebbero avuto una frequentazione intima. Blasi ha ribadito che la sua verità resta quella che ha raccontato al Corriere e nel suo libro”. Ilary smentisce l’uomo che afferma che sarebbe stato il suo amante. Le versioni sono contrapposte. In aula potrebbe accadere di tutto a questo punto. Forse la pace, tanto agognata da lei, non è poi così vicina.