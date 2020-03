Michelle Hunziker, il compleanno della figlia Celeste lo festeggia a casa

Michelle Hunziker festeggia il compleanno della figlia ultimogenita, Celeste, a casa. L’8 marzo celebra i cinque anni della sua piccolina con uno ‘slime party’ per pochi. In questo modo si attiene alle regole diramate dal governo per evitare il pericolo contagio da Coronavirus e contrastare l’epidemia in Italia.

“Per me oggi è una giornata speciale, come tutte le mamme quando è il compleanno dei propri figli. Perché ti riporta indietro, al momento in cui hai partorito. Ed è sempre emozionante”, sottolinea Michelle Hunziker su Instagram. “Oggi lo festeggerò in una maniera particolare, torneremo a come si festeggiava i compleanni una volta. Cioè a casa, in famiglia”, spiega la bella conduttrice. “Pochi intimi, ma questo non vuol dire che Celeste non possa divertirsi. Sto preparando tutto uno slime party divertentissimo. Saremo tra di noi”, chiarisce ancora.

VIDEO

Michelle Hunziker non commette sciocchezze. Il compleanno della figlia Celeste lo festeggia in casa all’aperto. Con la svizzera c’è la sua primogenita Aurora Ramazzotti, 23 anni, la sua adorata Sole, 6 anni, il marito, Tomaso Trussardi, papà al settimo cielo. Ci sono anche alcuni amici, tra i quali Sara Daniele, la figlia di Pino Daniele, legatissima ad Aury.

“Piccola biondina mia...con quella faccetta d’angelo e quel sorriso sghembo, ci freghi proprio tutti...sei arrivata per ultima e combatti quotidianamente per dimostrare a te stessa e al mondo di avere una marcia in più...e devo dire che è proprio così !!! Sei nata con la grinta stampata in faccia e sei il vero 'panzer' in famiglia, grandi doti per il periodo storico difficile in cui sei nata. Sai essere di una dolcezza disarmante, infatti basta che mi guardi con quegli occhietti azzurri e mi fai fare quello che vuoi e fai sempre ridere tutti con le tue espressioni buffe...Ti amiamo piccola mia! Buon compleanno Cece”, scrive sul social la Hunziker, dedicando un dolce pensiero alla bimba.

Poi arriva uno scatto ‘in famiglia’. “Anche noi...stiamo a casa!!! Il compleanno della piccola Cece è stato intenso e pieno di amore nell’intimità della famiglia. Fatelo anche voi..il più possibile…”, fa sapere ancora ai suoi 4 milioni 400mila follower Michelle. Lo 'slime party' rende tutti felicissimi, anche i grandi tornano bambini e si divertono un mondo.

Il governo ha deciso di prendere misure straordinarie per tentare di arginare e rallentare il contagio da Covid-19. Il problema più grave è che rischiano di mancare i posti in terapia intensiva se il trend dei nuovi infetti continua ad aumentare come accaduto fino ad ora. E’ quindi importante fare ognuno la sua parte. Dobbiamo cambiare per qualche settimana le nostre abitudini. Pubblichiamo qui un volantino del Ministero della Salute con alcune indicazioni che vanno assolutamente seguite.

In questo difficile momento è quasi un obbligo stare in casa e uscire solo per emergenze e fare la spesa. E' assolutamente consigliato non salutarsi dandosi la mano o scambiandosi baci o abbracci. E’ poi fondamentale tenere una distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro, meglio se due. Non frequentare luoghi affollati, specie se al chiuso. Non uscire di casa se si hanno sintomi simil-influenzali e assolutamente non recarsi al pronto soccorso o dal proprio medico, ma chiamare il 1500 o i numeri messi a disposizione dalla regione (qui l'elenco completo).

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/3/2020.