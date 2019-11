Tradizione vuole che l’albero di Natale si faccia l’8 dicembre. Eppure c’è chi lo ha già piazzato in mezzo al salotto, con le palle colorate e le lucine che si accendono a intermittenza. Di chi stiamo parlando? Di Michelle Hunziker. La conduttrice lunedì si è divertita con le sue figlie a decorare l’albero, rigorosamente ecologico. “Noi siamo molto contenti perché oggi faremo l’albero di Natale. Dite che è presto? Noi da sempre a metà novembre facciamo l’albero di Natale, ci divertiamo ed entriamo già nel mood natalizio”, ha spiegato in un video postato sul suo seguitissimo profilo Instagram, che conta ormai ben oltre 4 milioni di follower.

Dopo essere tornata da Amburgo, dove lo scorso weekend ha inaugurato una nuova nave da crociera insieme a Sophia Loren, la 42enne di origini svizzere si è messa subito all’opera per creare il clima vacanziero nel suo appartamento milanese. “Perché a noi piace il Natale, vero bimbe?”, ha chiesto a Sole e Celeste, avute rispettivamente 6 e 4 anni fa insieme al marito Tomaso Trussardi. “Sì!”, hanno risposto all’unisono le piccole.

Poi osservandole decorare i rami, Michelle ha aggiunto: “Brave, state facendo tutto perfettamente. Sotto le palle grosse, poi più salite e più diventano piccole”. Sole ha poi chiesto di poter ascoltare un po’ di musiche natalizie. “Sì amore, adesso le metto”, le ha detto la Hunziker prima di accendere lo stereo.

In questi giorni la bionda della tv è molto impegnata nella preparazione della seconda edizione di ‘All Together Now’, talent che ha già presentato insieme a J-Ax e che tornerà a presentare tra qualche mese su Canale5. Dopo le difficoltà con la conduzione di ‘Amici Celebrities’ (gli ascolti non l’hanno esattamente premiata) Michelle non si è affatto persa d’animo ed è tornata più carica di prima.

Scritto da: la Redazione il 12/11/2019.