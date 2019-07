Non c’è stato niente da fare. Michelle Hunziker alla fine ha dovuto cambiare il suo numero di telefono dopo ben 25 anni. La conduttrice è stata costretta a comprare una nuova scheda telefonica dopo che la figlia Aurora Ramazzotti ha per sbagliato pubblicato il suo numero in una Story di Instagram.

“Aurora ha postato il mio numero e dopo un minuto ce l’aveva tutta Italia. Mi hanno inserita in migliaia di gruppi Whatsapp. Mi hanno mandato una marea di messaggi, non ho potuto rispondere perché erano 600mila…”, ha spiegato la bionda 42enne in un video pubblicato sul social. “Non c’è stato niente da fare, dopo 25 anni ho dovuto cambiare il numero”, ha poi aggiunto.

“Sono cose che possono capitare, che fanno anche un po’ ridere. Però sono stati due giorni di un’avventura incredibile”, ha proseguito ridendo. Poi, forse scherzando o forse no, ha lanciato una frecciatina alla figlia 22enne. “Aury preparati perché prima o poi posterò il tuo numero nelle mie Stories. La vendetta è un piatto che va servito freddo…”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 29/7/2019.