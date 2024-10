La conduttrice di Ballando con le Stelle spiega: “Ho la disciplina degli sportivi”

Si lascia andare anche sui presunti ritocchini e spiega: “Ho cominciato anni fa”

L’1 ottobre ha compiuto 70 anni. Milly Carlucci a Oggi parla dei suoi segreti per essere costantemente in forma, senza perdere un briciolo della sua bellezza e del fascino che da sempre la contraddistingue. “Niente dolci, niente sole e trattamenti per i muscoli della faccia”, svela.

''Niente dolci, niente sole e trattamenti per i muscoli della faccia'': Milly Carlucci parla dei segreti per essere in forma a 70 anni

“Ho la disciplina degli sportivi. Il pattinaggio artistico praticato da ragazza ha lasciato strascichi, perché ho avuto ernie del disco e mi sono anche operata. Ma mi ha dato una disciplina mentale e la volontà di stare in forma”, racconta la presentatrice di Ballando con le Stelle.

“Faccio ogni mattina mezz’ora di ginnastica, pedalo sulla bicicletta statica. Poi all’ascensore preferisco le scale e cammino ogni volta che posso, così i 10 mila passi che bisogna fare in una giornata li faccio più facilmente”, confida Milly.

La conduttrice di Ballando con le Stelle spiega: “Ho la disciplina degli sportivi”

Quando le si domanda se abbia fatto ritocchini estetici, la Carlucci rivela: “Ho cominciato anni fa una serie di cure dermatologiche che aiutano a tenere pelle e muscoli della faccia tonici. Anche in questo caso servono disciplina e costanza. E devi essere una persona che non prende il sole, non beve, non fuma…”.

Sella sua dieta la conduttrice precisa: “Mi sono affidata da tanti anni a una nutrizionista, Sara Farnetti. L’alimentazione non è solo questione di magrezza, ma anche di salute. Io sono diventata intollerante al lattosio e al glutine e così ho bisogno di mangiare in un certo modo, per esempio la pasta di grano saraceno. Comunque, sulla mia tavola c’è un po’ di tutto. Tranne i dolci, che mi creano infiammazioni. Compenso però con il cioccolato, quello amaro”.