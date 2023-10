Miriam Leone incinta di quasi 7 mesi incontra i fan per la lancio della sua linea di prodotti di bellezza: guarda

L’attrice sceglie ancora una volta un abito bianco, simile a quello indossato all’evento a Parigi

Miriam Leone è emozionata e raggiante. La linea di prodotti di bellezza che ha creato, Làvika, arriva in vendita in esclusiva nei negozi Douglas. L’attrice 38enne al debutto incontra i fan che popolano uno dei punti vendita del brand per il lancio. Incinta di quasi 7 mesi, presenta che che serve per una beauty routine perfetta. Sorride. Mostra le sue forme da mamma con grande orgoglio: indossa un abito bianco in maglina che le fascia il pancione, è molto simile a quello portato in passerella alla Fashion Week parigina in occasione dell’evento L’Oreal. Certo, stavolta non ci sono le paillettes…

Miriam Leone incinta di quasi 7 mesi incontra i fan per la lancio della sua linea di prodotti di bellezza

La 38enne posa con le donne che sono arrivate per conoscerla. Prima racconta la nuova linea skincare, rigorosamente ‘made in Italy’ e con ingredienti nature-tech. “Io sono lavica. Sono nata sull’Etna, sono fatta di quel magma impetuoso che sa di vento, mare e fuoco. Questa terra scura è per me cura e sintesi di tutto: qui ricarico le mie energie, mi riconnetto al mio essere più profondo, il cuore si spande e si apre alla gioia, ritrovo equilibrio e armonia. Questa per me è la vera bellezza, Lávika parte da qui”, spiega.

“Si tratta di un progetto in cui credo e a cui mi dedico con passione - fa sapere la Leone - Ho fortemente voluto un nome di terra anche perché con Lávika ho deciso, appunto, di ‘mettere a terra’ tutti i viaggi, gli incontri e le esperienze che mi hanno portata fino a qui, ora, e che hanno costituito un valore aggiunto alla mia vita in questi anni. E’ il risultato di un mio percorso personale, un luogo dell’anima abitato dalle figure professionali che hanno fatto stare bene la mia pelle e la mia anima, e che ora mi accompagnano in questo viaggio mettendo il proprio know-how a servizio di un benessere olistico e completo”.

“Siamo orgogliosi di essere anche noi ‘attori’ protagonisti di questa avventura - commenta Fabio Pampani, President & CEO Douglas Southern Europe, seduto al suo fianco - Il benessere della pelle unito al benessere interiore del corpo è sicuramente un punto fondamentale di questi prodotti. L’incontro con Miriam ci onora e ci rassicura sulla bontà del progetto”.

Tra i presenti c’è anche chi prova, stringendole la mano o scattandosi una foto con lei, a farle rivelare il sesso del bebè che porta in grembo. Miriam mantiene il più stretto riserbo. Aspetta il primo figlio dal marito Paolo Carullo, sposato il 18 settembre 2021