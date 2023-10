Chiara Ferragni ha una cabina armadio anche in ufficio! Ed è davvero pazzesca: guarda

Non bastava quella nell’attico, la fashion blogger ne ha voluta una anche nel luogo di lavoro

La 36enne non ha dubbi: “E’ il sogno di ogni ragazza della moda che diventa realtà”

Chiara Ferragni sta accanto a Fedez che ritrova le forze dopo il ricovero in ospedale a causa di un’emorragia interna causata dalle ulcere. Il pericolo fortunatamente è alle spalle. La 36enne è presente in famiglia col marito e i due figli di 5 e 2 anni, Leo e Vittoria. Non dimentica, però, gli impegni sul luogo di lavoro. Sui social l’imprenditrice digitale, founder del marchio di abbigliamento che porta il suo nome, mostra la nuova cabina armadio che si è fatta costruire in ufficio. E’ davvero pazzesca.

Chiara Ferragni ha una cabina armadio anche in ufficio! Ed è davvero pazzesca

La Ferragni condivide alcune foto e un breve video in cui mostra ai milioni di follower il suo incredibile rifugio e scrive: “Benvenuti nella mia nuova cabina armadio in ufficio. Telese Arredo ha fatto un ottimo lavoro con il design e non potrei amare di più questo posto. E’ il sogno di ogni ragazza della moda che diventa realtà”.

Non bastava quella nell’attico, la fashion blogger ne ha voluta una anche nel luogo di lavoro

La 36enne non ha dubbi: “E’ il sogno di ogni ragazza della moda che diventa realtà”

L’influencer ha voluto una cabina armadio di molti metri quadrati. All’interno sono appesi miriadi di vestiti, sia sportivi che eleganti. Ci sono centinaia di paia di scarpe in bella mostra e pure tantissime borse. E’ presente persino un manichino.

La fashion blogger si è rivolta a chi aveva già arredato il suo ufficio

Ha voluto uno specchio enorme per ammirare ogni particolare dei look scelti

Per esaudire il suo desiderio, avere un luogo in cui cambiarsi scegliendo tra mille outfit diversi anche in ufficio, si è rivolta a chi già la conosce bene e aveva già realizzato l’arredamento completo proprio del suo ‘office’, rispettando il colore che contraddistingue Chiara, il rosa.

Scarpe e accessori a volontà al suo interno

Alla cabina armadio ha riservato molti metri quadrati e non ha badato a spese

In quel caso gli arredi su misura nelle stanze hanno rispettato una scelta di design ricercato e moderno. Le scrivanie in legno sono state impreziosite da piani di lavoro in corian. Anche adesso, per la cabina armadio, tutto è stato fatto con la medesima cura. Ogni spazio è estremamente funzionale. L’enorme specchio sulla parete completa il tutto e permette alla fashion blogger di ammirare al meglio ogni dettaglio del suo look.