''Belen ha deciso di vivere nella provincia di Brescia col nuovo fidanzato'': lo scrive il Corriere della Sera, ecco cosa sappiamo

Belen Rodriguez sul social non posta più nulla del suo privato. Da giorni si è eclissata e tutti si chiedono il perché. Il Corriere della Sera scrive: “Ha deciso di vivere nella provincia di Brescia col nuovo fidanzato”. L’indiscrezione, riportata dall’influencer Deianira Marzano, è stata confermata al quotidiano da fonti del capoluogo lombardo che conta quasi 200mila abitanti. Si sarebbe trasferita a casa dell’imprenditore 40enne Elio Lorenzoni. La showgirl argentina lo avrebbe fatto da sola. I suoi due figli, Santiago e Luna Marì, sono rimasti a Milano, accuditi dai nonni, gli zii e dai rispettivi padri, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

La Rodriguez, stando a quel che si racconta, avrebbe fatto questa scelta di vita al momento. Il Corriere scrive: “Già in estate, in realtà, Belen frequentava assiduamente il territorio bresciano. A luglio, infatti, si era fatta fotografare alla pasticceria Bontempi di Sellero, molto nota in Valcamonica”.

La 39enne vedrebbe i suoi bambini di 10 e 2 anni la domenica. Mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo porterebbero ogni fine settimana i piccoli dalla madre. Spesso insieme a loro andrebbero a Brescia anche i fratelli di Belen, Cecilia Rodriguez, accompagnata dal fidanzato Ignazio Moser, e, qualche volta, Jeremias Rodriguez, insieme alla compagna Deborah Togni.

Le voci diventano sempre più reali. Belen, però, non parla. Ultimamente attraverso il suo profilo aveva fatto sapere di aver perso ben 7 chili a causa di un periodo non facile. “Ora sto mangiando come una matta”, aveva aggiunto, lasciando intendere di stare molto meglio. A generare qualche preoccupazione era arrivato, però, il forfait inaspettato da Alessandro Cattelan in tv. Il conduttore aveva rivelato che la Rodriguez aveva cancellato l’ospitata a Stasera c’è Cattelan su Rai 2 per problemi di salute. Aveva anche ironizzato sulla ‘buca’ presa.

Anche l’ex Fabrizio Corona, intervistato a Belve, aveva detto: “Belen è molto fragile, in questo momento non sta bene”. Parole confermate pure a Domenica In. E così il mistero si infittisce. E’ stata l’ennesima rottura con De Martino a causare tutto questo? Rifugiarsi tra le braccia di Elio e isolarsi dal resto del mondo, figli compresi, sarebbe la ricetta scelta per tornare ad avere stabilità emotiva?