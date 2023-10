''Soffro di disturbi mentali, da 8 anni cerco la cura giusta'': Randi Ingerman rompe il lungo silenzio e rivela dove vive oggi

L’attrice statunitense 55enne: “Non mi vergogno di dire che ho bisogno di aiuto”

Randi Ingerman, dopo anni, si mette a nudo. Rompe il lungo silenzio e al Corriere della Sera confessa: “Soffro di disturbi mentali, da 8 anni cerco la cura giusta”. Non si vergogna affatto di dire al mondo che ha bisogno d’aiuto. Rivela anche dove vive oggi, in mezzo alla natura, trovando benessere contro lo stress con lo yoga e il pilates.

L’attrice statunitense, ora consulente nella cosmetica, svela: “Faccio i conti da tempo con crisi epilettiche e depressione, ma la malattia non mi abbatte. E, soprattutto, non mi vergogno di dire che ho bisogno di aiuto. Mi curo, certo, ma non mi sento una malata. Sono consapevole di soffrire di disturbi mentali e non ho remore ad ammetterlo. E’ il primo passo per venirne fuori, come ha dimostrato Fedez, che ringrazio per essersi messo a nudo”.

Randi è impegnata con il lancio di Naked, una piattaforma dove si parlerà proprio di disturbi mentali. Al quotidiano racconta quando ha avuto la prima crisi epilettica: “Nel 2007, quando morì mio fratello. Mi ritrovai a terra, svenuta, non sapevo che cosa mi stesse accadendo. Poi, mentre stavo lavorando a un reality tv, accadde lo stesso. E’ stato allora che mi sono decisa ad approfondire”.

Con la depressione, invece, la Ingerman fa i conti sin da piccolissima: “Ho cominciato a frequentare gli psicologi da bambina, dopo la separazione dei miei. E anche oggi ci faccio i conti, perché trovare la cura giusta che non faccia entrare in conflitto i farmaci è difficile. Purtroppo c’è una percentuale di persone resistenti ai farmaci per l’epilessia e io sono una di queste. Inoltre certe medicine mi buttavano troppo giù. Per essere sintetici: da otto anni cerco la cura che fa per me. Nel frattempo, riscontro benefici assumendo olio di canapa e praticando la psicoterapia. Ma, soprattutto, cerco un benessere mentale e fisico attraverso l’esercizio, la vita sana, la dieta”.

L’artista ha lasciato Milano e si è trasferita ad Arona, sul Lago di Como: “Sì, me lo hanno permesso alcuni amici ospitandomi qui sul lago. Ho bellissime persone intorno, sa? Cosa non facile se pensiamo che spesso quelli che hanno disturbi mentali sono emarginati”.

Lontano dal capoluogo Lombardo Randi ha trovato pure l’amore: “Marco, che ha appena 39 anni. Sei mesi fa non volevo saperne più degli uomini, poi un’amica me lo ha presentato con un affettuoso inganno: ‘ha 48 anni’, mi ha detto. All’inizio pensavo che non avremmo retto, invece oggi Marco è una presenza preziosa. E’ stato lui, tre settimane fa, a soccorrermi in una crisi”.