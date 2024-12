Le immagini dell'emozionante proposta di nozze di Andreas Muller a Veronica Peparini: ''Proprio non me l’aspettavo''

In tv il video fino a ora rimasto ‘segreto’ a La Talpa, dove i due sono stati concorrenti

Finora erano rimaste ‘segrete’, nonostante tutto fosse accaduto in un reality show, a La Talpa. Verissimo manda in onda le immagini dell'emozionante proposta di nozze di Andreas Muller a Veronica Peparini. Il ballerino 28enne e la coreografa 53enne, legati dal 2017 e genitori delle gemelle Ginevra e Penelope, nate il 18 marzo scorso, diranno di sì. I due commentano quel che è accaduto mentre erano concorrenti del programma, svelando la loro emozione.

L’ex professoressa di Amici, già madre di Daniele e Olivia, 16 e 11 anni, avuti dall’ex marito Fabrizio Prolli, 39 anni, si commuove guardando la clip in cui vede Andreas inginocchiarsi davanti a lei per chiederle di diventare sua moglie. Lei è incredula, spiazzata. Lo abbraccia e lo bacia appassionata, poi dice: “Ma sì, certo che sì, ma per tutta la vita”.

“Non me lo aspettavo proprio. Non è vero che ero arrabbiata con lui, ma proprio quella sera siamo usciti, stavo rosicando”, confessa la Peparini, commentando la proposta del compagno. Andreas spiega perché ha deciso di dichiararsi in quel momento: “Neanche io me lo aspettavo siamo partiti per fare un’esperienza abbiamo avuto modo di stare più insieme di quanto lo facciamo a casa, mi sono sentito di fare questa cosa, non era mai stato uno dei principali traguardi di questa relazione, il sogno più grande era quello di essere genitori. Mi sono sentito di fare questa cosa, perché in quanto donna, per tutto quello che ha fatto per me, pensavo potesse farle piacere essere a tutti gli effetti mia moglie”.

La coppia non ha ancora pensato a una data precisa per i fiori d’arancio. Veronica confida: “Dobbiamo organizzare, c'è il battesimo delle gemelle, il compleanno della madre”. Muller sottolinea: “Ma sarà in estate, ci piace molto di più”.