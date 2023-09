Miriam Leone col pancione di quasi 6 mesi alle sfilate di Milano è il ritratto della felicità: guarda

L’attrice sceglie un abito stile impero: il look premaman è chic

Da Giorgio Armani alla Fashion Week la 38enne sorride raggiante

Miriam Leone sceglie un abito stile impero per posare sul red carpet di Giorgio Armani alla Milano Fashion Week. Si concede un po’ di mondanità alle sfilate e sfoggia il pancione di quasi 6 mesi: l’attrice è il ritratto della felicità. Aspetta il suo primo bebè dal marito Paolo Carullo, sposato il 18 settembre 2021 e con cui ha appena festeggiato il primo anniversario di nozze.

La siciliana 38enne adotta un look total black premaman assai chic. E’ griffato Armani, ovviamente. Indossa un abito incrociato proprio sotto al seno che le mette in evidenza le curve della gravidanza. Il vestito è abbastanza aderente sulla pancia. Arriva fino alle caviglie e ha un orlo a palloncino che regala al capo un volume contenuto.

Miriam ai piedi calza un paio di sandali dal tacco midi sottile. Arricchisce la sua mise con una catena a doppio giro con medaglione di Bulgari. E’ tra le ospiti più attese gli ospiti del front row della sfilata di Re Giorgio. Il famoso stilista presenta la collezione primavera-estate 2024.

La Leone mostra tutta la sua gioia per la maternità. Non ha ancora svelato il sesso del figlio che porta in grembo. I follower sul social si divertono a ipotizzare. Per molti la forma del suo ventre è tipica di chi aspetta un maschietto, per altri invece si tratterà di una femminuccia e sarà bella come lei. Miriam rimane in silenzio, riservata come sempre, e si gode ogni attimo della dolce attesa, innamorata più che mai della vita, del suo lavoro e del marito.