Miriana Trevisan, ex moglie di Pago: 'Serena Enardu? Mai conosciuta. Nostro figlio quando va in Sardegna sta dalla nonna'

Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, con cui è stata sposata dal 2003 al 2013 e da cui ha avuto un figlio, Nicola, 10 anni, non ha mai incontrato l’attuale compagna del cantante, Serena Enardu. Mai conosciuta. La 46enne lo confessa a Novella 2000. Il suo piccolo, quando va in Sardegna, non è mai stato nella casa in cui abitano l’artista e l’ex volto di Uomini e Donne. Sta dalla nonna.

Se gli si domanda del suo ex Pago a Temptation Island Vip, Miriana Trevisan dice: “Ho ascoltato alcune sue dichiarazioni e sinceramente mi sono piaciute. Pacifico è un uomo eccezionale. Prima di partire ha parlato con il nostro piccolo Nicola, spiegandogli che avrebbe partecipato a un gioco televisivo e non avrebbe avuto con sé il cellulare. Ho apprezzato questo suo gesto rassicurante”.

I due hanno un ottimo rapporto: “Lui stravede per nostro figlio ed è un papà presente, anche se molto impegnato”. Miriana Trevisan, poi, però su Serena Enardu chiarisce: “A dire la verità non ho mai conosciuto questa donna, l’ho solo intravista e non mi permetto di giudicarla. Quando mio figlio è in vacanza in Sardegna sta con sua nonna e anche quando ci sono andata io non l’ho mai incontrata”.

In merito al rapporto di Pago con lei al reality, la Trevisan chiarisce: “Pacifico è un uomo adulto e qualsiasi cosa accadrà durante il programma saprà come gestirlo al meglio. Si sta comportando in modo elegante”. Miriana però a Temptation Island Vip non sarebbe mai andata. Tra l’altro ora è single dopo la rottura con l’attore Giulio Cavalli, ma non cerca un nuovo amore: “Sto benissimo da sola”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/9/2019.