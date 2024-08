''Essere toccata in un modo fine a se stesso non mi piace'': la showgirl Miriana Trevisan rivela il motivo per cui è casta da due anni

La showgirl 51enne torna a Storie di Donne al bivio e lo racconta senza filtri

Mamma di Nicola, 15 anni, avuto dall’ex Pago, cerca la pace nella fede

“Sono casta da due anni”. Miriana Trevisan in tv conferma di essersi presa un pausa dai piaceri carnali. Lo fa senza filtri, a Storie di Donne al Bivio, programma condotto in Rai da Monica Setta, dove torna a distanza di quasi un anno. La showgirl 51enne svela pure il motivo per cui è casta da ben due anni, una scelta ponderata. “Essere toccata in un modo fine a se stesso non mi piace”, svela l'ex stella di Non è la Rai, mamma di Nicola, 15 anni, avuto dall'ex Pago.

“Ho letto che da due anni hai fatto un voto di castità perché stai aspettando un grande sentimento, altrimenti chiudi con gli uomini. E’ la verità?”, le chiede la Setta. “Quello che dici è vero, ma il vero motivo di questa scelta è la grande fede che ho trovato. Sto frequentando un gruppo di preghiera. Sto ritrovando la mia fede in Gesù, nello Spirito Santo che in questo momento è qui con noi e anche in Dio. Questo mi ha fatto capire che ho una sensibilità particolare. Quindi essere toccata in un modo fine a se stesso non mi piace, non mi va e dopo sto male per un paio di giorni”, chiarisce Miriana.

La Trevisan poi confessa: “In realtà i tentativi ci sono anche stati. Anche un bacio mi brucia. Si dice ama il tuo prossimo come te stesso, non annulla te stesso per il tuo prossimo. Allora da un paio di anni ho fatto questa scelta”.

L’artista torna sul suo gruppo di preghiera e precisa: “Questo gruppo di preghiera è tipo una chiesa carismatica. Cantiamo balliamo, ci sono preghiere molto forti e sentite ogni sera, ogni mattina, tutte le domeniche. Poi mi sono impegnata nel sociale, sono vicina alle donne e ai ragazzi. Poi ovviamente ho tentato in questi anni di non chiudermi, c’è stato un bacio, ma non è andata bene. Ho visto che dopo, per due giorni non stavo bene, non aveva senso. Ho bisogno di amare ed essere amata, voglio essere pronta. Sto facendo una pausa anche con il mio corpo”.