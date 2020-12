Miss Italia 2020 è Martina Sambucini, 19enne di Frascati: foto

Miss Italia 2020 è Martina Sambucini, 19enne nata e cresciuta a Frascati, in provincia di Roma. E’ lei la più bella che ha sbaragliato la concorrenza nel famoso concorso guidato da Patrizia Mirigliani.

La manifestazione, arrivata alla sua 81esima edizione, si è tenuta comunque, seppur in una veste ridotta. La cerimonia per eleggere Miss Italia 2020 si è svolta a Roma, allo Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare Regionale. Non c’è stata la messa in onda televisiva, sostituita da una diretta streaming. A condurre lo show Alessandro Greco e Margherita Praticò.

Occhi verdi e capelli castani, Martina Sambucini, proclamata Miss Roma lo scorso settembre, si è aggiudicata il titolo di Miss Italia 2020. Alta 177 centimetri, smella e accattivante, la ragazza è diplomata al liceo linguistico e frequenta il primo anno di università: è iscritta alla facoltà di Psicologia Sociale.

“Stento a crederci. Ringrazio tutti, penso alla mia famiglia che non ho potuto chiamare prima! Sono felice, spero di non deludere nessuno”, ha detto emozionata e commossa subito dopo aver indossato la corona. Solo seconda Beatrice Scolletta, Miss 365, terza Alice Leone, Miss Liguria.

Per la finale tante novità, tra le quali un cambio di rotta: nessuna sfilata in costume. Le concorrenti hanno fatto passerella indossando completi sportivi e abiti eleganti. Anche il televoto è stato abolito, la vincintrice è stata decisa dalla giuria formata da Paolo Conticini, presidente, Roberta Bruzzone, Manila Nazzaro, Tiziana Luxardo, Raoul D’Alessio e Chiara Ricci. Le ragazze prima dela gara si sono sottoposte al test anti-Covid e hanno sempre rispettato il distanziamento, pur non indossando la mascherina sul palco.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/12/2020.