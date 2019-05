Monica Bellucci, 54 anni, è arrivata insieme al fidanzato Nicolas Lefebvre, 36, all'Elle Charity Gala che si è tenuto a Madrid. La coppia calcando il tappeto rosso del prestigioso evento spagnolo ha così messo a tacere i rumors su una presunta crisi che giravano negli ultimi giorni. Alcuni hanno addirittura parlato di un addio.

Nessuna crisi per la Bellucci e Lefebvre. I 18 anni di differenza a quanto pare non sono un problema. La relazione, insomma, procede a gonfie vele e sul tappeto rosso a Madrid l'attrice e l'artista francese sono apparsi uniti come sempre. Per l'occasione Monica ha indossato un coloratissimo abito a fiori firmato Dolce & Gabbana. Nicolas ha optato invece per uno smoking con camicia bianca aperta e mocassini neri.

Le foto insieme a Madrid scongiurano così la crisi di cui si è parlato nei giorni scorsi. Dopo due anni di relazione, le cose tra loro non potrebbero andare meglio. Monica, in un'intervista, ha anche precisato che Nicolas non è un ragazzo, ma un gallerista ultratrentenne con una figlia di dieci anni. Ha risposto a quanti hanno messo in evidenza la differenza d'età. Lefebvre è un uomo maturo con una vita piena e ha, sicuramente, una fidanzata bellissima.