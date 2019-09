Monica Bellucci e Vincent Cassel si ritrovano da ex a Venezia 76 in occasione della presentazione della nuova versione di “Irreversible”, film che in passato li ha visti protagonisti. Alla Mostra del Cinema, nonostante si spendano in complimenti reciproci, l’imbarazzo c’è. Al Lido, tra l’altro, l’attore è arrivato con la sua seconda moglie, Tina Kunakey, 31 anni più giovane del 52enne, da cui ha avuto lo scorso 19 aprile Amazonie.

Sorrisi e scambi di complimenti davanti ai giornalisti, ma sono solo di facciata. Monica Bellucci e Vincent Cassel si sono lasciati nel 2013 dopo un’unione durata 14 anni e due figlie, Deva, 14 anni, e Léonie, 9. I due hanno sempre cercato di mantenere, almeno pubblicamente, il rapporto sereno dopo l’addio, ma ultimamente sono arrivate le frecciatine. L’attrice quasi 55enne a Vanity Fair solo qualche giorno fa ha detto. “La donna madre, forse, non è più desiderabile? Ah boh… Ci lasciate fare le mamme e poi ve ne andate con altre donne”. Il riferimento all’ex è tutt’altro che casuale…

Durante la conferenza stampa di quel film interpretato dai due nei primi anni della loro storia d’amore, Monica Bellucci e Vincent Cassel, che non si fanno ritrarre abbracciati dai fotografi, mai, si scambiano qualche battuta. Lei sottolinea: “Vincent è un attore che fa scelte coraggiose”. “Lei mi piace molto...come attrice”, risponde Cassel parlando in italiano. Ma nulla di più. Come moglie, alla fine, ha scelto un’altra e questo, forse, è il suo modo di farglielo notare ancora una volta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/9/2019.