E' morta l'ex moglie di Nicola Carraro, marito di Mara Venier: le sue parole

Nicola Carraro, marito di Mara Venier, piange la sua ex moglie a cui era legato da profondo affetto. E’ morta Adonella Colonna di Paliano. Nonostante il matrimonio fosse finito da anni, il 79enne dice addio alla madre dei suoi tre figli Ginevra, Giada e Gian Gerolamo detto Gerò, ex compagno di Simona Ventura. A lei dedica un post su Instagram, pubblica una foto giovanile della donna e scrive: “Ciao Ado, riposa in pace”. Le sue parole commuovono anche la conduttrice di Domenica In, che, sempre via social, la descrive come una “donna meravigliosa”. E’ profondamente addolorata per la sua scomparsa.

Il lutto di Carraro è profondo, Mara Venier sa quanto il marito volesse bene ad Adonella. Lei stessa aveva un rapporto di grande stima e rispetto con la donna. Mara, nel rispondere a un follower che chiede chi sia la donna nella foto condivisa da Nicola, con poche parlole testimonia quanto fosse legata a lei. “Adonella era la prima moglie di Nicola, la madre dei suoi tre figli…..una donna meravigliosa”, sottolinea.

Adonella Colonna di Paliano è stata sposata con Nicola Carraro dal gennaio 1963 sino al 1980. Le nozze dell’imprenditore con la Venier sono state celebrate solo nel 2006. Era di Milano ma apparteneva a una famiglia nobile romana di antichissima: i Colonna.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/5/2021.