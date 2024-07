E’ morta a 53 anni l’attrice Shannen Doherty, famosa per 'Beverly Hills' e 'Streghe'

L’interprete delle due serie televisive cult aveva un tumore al quarto stadio

Fino a pochi giorni fa sembrava ottimista per l’inizio di nuove cure

Sabato 13 luglio purtroppo non ce l’ha fatta: la conferma del decesso è arrivata domenica

E’ morta a 53 anni Shannen Doherty, attrice americana famosa in tutto il mondo per due serie tv, “Beverly Hills 90210”, in cui ha interpretato il ruolo di Brenda Walsh, e “Streghe”.

“È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell'attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia”, ha confermato domenica 14 luglio la storica pubblicista di Doherty, Leslie Sloane, in una dichiarazione al settimanale PEOPLE.

“La devota figlia, sorella, zia e amica era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede privacy in questo momento per poterla piangere in pace”, ha continuato Sloane.

A Shannen era stato diagnosticato la prima volta un cancro al seno nel 2015 e nel novembre 2023 sempre con PEOPLE aveva parlato apertamente del fatto che il cancro era tornato ed era al quarto stadio. Nel frattempo si era diffuso anche alle ossa.

Aveva affermato: “Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho finito di sperare di cambiare le cose in meglio”, aveva detto al magazine.

“Non sono finita”, aveva sottolineato.

Shannen ha continuato a lottare fino all'ultimo

Dopo la diagnosi del 2015, l'attrice aveva fatto sapere nell'aprile 2017 di essere entrata in remissione, anche se nel 2019 il cancro era tornato.

L'anno seguente Doherty aveva annunciato la diagnosi di cancro metastatico al quarto stadio. Poi, nel giugno del 2023, l'attrice aveva condiviso la brutta notizia della diffusione al cervello del cancro. Aveva subito un delicato intervento chirurgico.

“È stato necessario rimuoverlo e dissezionarlo per esaminarne la patologia”, aveva detto nell'agosto 2023. “È stata sicuramente una delle cose più spaventose che abbia mai vissuto in tutta la mia vita”, aveva continuato.

Una foto di Shannen con la mamma Rosa

Nonostante tutto l'attrice era determinata a continuare a lavorare mentre lottava contro la malattia. Stava provando nuove cure e sembrava che ci fossero dei risultati positivi.

Poche ore fa però ha perso la sua coraggiosa battaglia.