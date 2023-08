Morto annegato il padre del concorrente dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi Gian Maria Sainato: la tragica notizia

Stamani, 29 agosto, a Sapri, in provincia di Salerno, si è consumato il dramma

Gian Maria Sainato vive un vero e proprio dramma: stamani a Sapri, in provincia di Salerno, il padre del concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi è morto annegato. Andrea, questo il nome dell’uomo, come riporta La Repubblica, aveva 62 anni. La tragica notizia lascia tutti sconvolti. Sul social arrivano le condoglianze al modello e influencer 28enne, che al momento rimane in rigoroso silenzio.

Il papà di Gian Maria, di professione barbiere, stando a quel che si legge sul quotidiano, è annegato tra le onde. “Il corpo è stato recuperato e riportato a riva da un poliziotto libero dal servizio che ha allertato il 118 e la Capitaneria di Porto”, scrive il giornale. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari, arrivati immediatamente per soccorrerlo.

Stando a quanto si è appreso, Andrea avrebbe deciso di entrare in acqua nonostante il mare molto mosso a causa del vento e del maltempo. Al momento non si esclude che il genitore dell’ex naufrago possa essere stato colto da malore a causa dello sforzo per rientrare a riva a causa della corrente. La salma del padre di Gian Maria è stata possa sotto sequestro per gli ulteriori accertamenti degli inquirenti ma non dovrebbe essere necessaria l’autopsia.

Sainato non era in buoni rapporti con il genitore. All’Isola aveva confessato: “Non gli parlo da tanti anni, per me ha la colpa di troppe cose. Mia sorella gli parla ad alternanza. Mia mamma è molto crocerossina e non l’ha mai cacciato di casa anche soffrendo. Soffre ancora a vivere una situazione di forte disagio”. Ma il lutto improvviso deve comunque averlo colpito, provocandogli dolore.