Il figlio di Salvo Sottile, Giuseppe, ha compiuto 18 anni: la tenera dedica del papà e le rare foto con lui

Il conduttore fa gli auguri sul social al suo ragazzo ora maggiorenne

Il 50enne è padre anche di Maya avuta nel 2010 dall’ex moglie Sarah Varetto, da cui si è separato nel 2019

Giuseppe, il figlio di Salvo Sottile è diventato maggiorenne: ha compiuto 18 anni. Il popolare giornalista e conduttore fa una tenera dedica al ragazzo e pubblica alcune rare foto con lui.

l figlio di Salvo Sottile, Giuseppe, ha compiuto 18 anni: la tenera dedica del papà e le rare foto con lui

Il 50enne è papà anche di Maya, avuta nel 2010 dall’ex moglie Sarah Varetto, che ha sposato nel 2004 e da cui si è separato a luglio 2019. Negli scatti condivisi sul social abbraccia il figlio, che porta lo stesso nome del nonno paterno. Sorride orgoglioso, fiero. “Mi sembra ieri che sei venuto al mondo. Ricordo ogni particolare, la notte in clinica, l’ansia perché tardavi a nascere e poi finalmente tu, la vita, i tuoi occhi semichiusi, il mio cuore fermo un tempo infinito (fino ai tuoi primi respiri), i miei pianti a dirotto mentre ti stringevo al petto e non sapevo perché, forse perché non ero stato mai così felice”, scrive.

Salvo aggiunge: “Sono passati 18 anni da allora. Oggi sei diventato grande ma per me sarai sempre quel bimbo che portavo a cavalluccio e amava le macchinine verdi e i palloncini rossi arrotolati in testa. Sono orgoglioso dell’uomo che sei diventato. Buon compleanno figlio mio. Il tuo papà”.

Il post del 50enne

Sottile, sempre molto riservato e amante della privacy, stavolta si lascia andare. Non è solito pubblicare immagini che lo ritraggono con i suoi affetti più cari, ma l’occasione è di quelle importanti. Impegnatissimo professionalmente, dopo aver lasciato il timone de I Fatti Vostri a Tiberio Timperi, nella nuova stagione tv, ormai alle porte, approderà in prima serata su Rai 2 con un programma di crime e politica.