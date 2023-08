La conduttrice 42enne sorprende i fan dopo le vacanze estive

L’amica Alessia Solidani le regala un colore tutto nuovo per la lunga chioma

Arriva un altro colpo di testa. Ilary Blasi sorprende i fan: dopo anni dice addio al biondo platino. La conduttrice 42enne si regala una svolta d’autunno nel look: diventa castana chiara. E’ l’amica Alessia Solidani, la sua hair stylist del cuore, a donarle un colore tutto nuovo per la sua lunga chioma.

Ilary Blasi dice addio al biondo platino, svolta d'autunno nel look: le foto

L’ex moglie di Francesco Totti dà un taglio netto al passato. Nuova vita, nuovo compagno, Bastian Muller, e ora pure una trasformazione che elettrizza i follower. La Blasi sceglie il castano toffee. Il drastico cambio look lo testimonia, come ormai è solita fare, nelle sue IG Stories. Si fa vedere nel salone della famosa parrucchiera con la tinta in testa e poi a lavoro finito.

Per molto tempo Ilary ha spaziato tra sfumature platino e tinte ossigenate. Sembrava che mai e poi mai avrebbe rinunciato al biondo, che le era tanto caro. Evidentemente ha cambiato idea. Torna ai capelli castani che aveva agli esordi della sua carriera, quando era una Letterina di Passaparola, alla corte del caro Gerry Scotti.

Il nuovo look le dona e fa risaltare i suoi occhi chiari, di una bella tonalità d’azzurro. Anche il viso diventa più luminoso e accattivante. "Oggi cambio look!! Toffee blonde. Via il biondo e si sceglie per l’autunno una tonalità di tendenza il toffee”, racconta la Solidani sul suo profilo. Il suo, infatti, è un castano con sfumature color caramello. In molte la copieranno: non c’è dubbio.

L'ex Letterina sceglie il castano toffee

I commenti che raccoglie sono tutti positivi. “Stai benissimo!”, scrivono in tanti a Ilary. “Dimostri 10 anni di meno!”, le sottolineano. E’ un successo.