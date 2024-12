Margot Sikabonyi e Eleonora Cadeddu riunite in tv 8 anni dopo la fine di 'Un medico in famiglia': le sorelle Maria e Annuccia oggi

Le due nipotine di nonno Libero, Lino Banfi, si abbracciano a La Volta Buona

La serie tv da 10 milioni di telespettatori si è conclusa alla decima stagione il 26 novembre 2016

L’ultimo episodio è andato in onda il 26 novembre 2016. Margot Sikabonyi e Eleonora Cadeddu riunite in tv 8 anni dopo la fine di Un medico in famiglia: le sorelle Maria e Annuccia Martini oggi si riabbracciano in tv, a La Volta Buona. Caterina Balivo fa una sorpresa alla prima e le fa incontrare in diretta.

E’ stato uno dei più grandi successi Rai, da 10 milioni di telespettatori a ogni episodio. Un medico in famiglia ha conquistato il pubblico per ben dieci stagioni e sono in tanti che vorrebbero tornasse in onda nuovamente. Nonno Libero, Lino Banfi, manda un messaggio alle due attrici che si abbracciano a distanza di tempo e sorridono, sono emozionate.

Margot Sikabonyi, all'anagrafe Laura Marguerite Sikabonyi, ora ha 41 anni e due figli avuti da Jacopo Lupi: Bruno James, nato il 22 maggio 2015, e Leonardo, nato nel marzo 2017. Eleonora Cadeddu ne ha 29. “Insegno teatro ai bambini piccoli, allo stesso modo continuo a fare formazione e a studiare recitazione. Per non farmi mancare niente, studio lingue all’università”, aveva raccontato sempre nel salotto della Balivo.

La loro vita è andata avanti, ma il ricordo del set calcato sin da bambine rimane vivo nell’esistenza. Set, tra l’altro, su cui è stato pure Damiano David dei Maneskin, quando non era famoso. Le due lo svelano: il rocker è stato una comparsa. “Aveva un flirt con Annuccia, era un personaggio trovato su Facebook. Me lo sono trovata sul set e dopo qualche anno ho pregato per avere un biglietto dei suoi concerti, ma niente da fare”, racconta Eleonora.

Margot adesso è una bravissima insegnante di yoga, continua a recitare e scrive libri, l’ultimo è “Lara vuole essere felice”. Alla presentazione non poteva mancare Banfi, il suo ‘nonno’ preferito.