''Colpevolizza la vittima'': da Chiara Ferragni a Mentana, pioggia di critiche sul compagno di Giorgia Meloni

Andrea Giambruno finisce al centro della polemica per le frasi pronunciate in tv a Diario del giorno su Rete 4. Le sue parole sui diversi casi di stupro che si sono susseguiti nelle ultime settimane, dalla vicenda di Palermo a quella di Caivano, provocano un polverone. Da Chiara Ferragni a Enrico Mentana, da Fiammetta Cicogna a Selvaggia Lucarelli, passando per tanti altri, arrivano una pioggia di critiche sul compagno di Giorgia Meloni. L’accusa è chiara: “Colpevolizza la vittima”.

Giambruno nel programma d’informazione che conduce quotidianamente ha affrontato il tema delle violenze sessuali. Pietro Senaldi, firma di Libero, è intervenuto chiarendo che, secondo lui, le donne dovrebbero tutelarsi maggiormente per evitare determinate situazioni a rischio.

"La realtà non rispetta i diritti, le ragazze non devono perdere conoscenza e non devono frequentare contesti pericolosi”, ha detto. Il giornalista, andandogli dietro ha quindi commentato, spiegando il suo punto di vista.

“Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Certo che se tu vai a ballare, hai tutto il diritto di ubriacarti, certamente questo è assodato, non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento, come dice Senaldi, nessun tipo di inciampo - ha sottolineato Giambruno - però se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti di incorrere in determinate problematiche e poi rischi effettivamente che il lupo lo trovi”.

Le dichiarazioni del 42enne accendono la miccia: decine di migliaia le contestazioni sui social. Chiara Ferragni nelle sue storie reposta il pensiero di Ilaria Dondi, direttrice di Roba da donne e attivista, che scrive: “Ci tengo a ricordare a Giambruno e ad altri colleghi giornalisti che non abbiamo problemi con i lupi; e neppure con giganti buoni, mostri, cani e bestie varie. Il nostro problema sono gli uomini, come loro”.

Mentana, direttore di TgLa7, è chiarissimo. “Ok, la linea è questa: se esci di casa non puoi poi lamentarti che son venuti i ladri. Se vai allo stadio a fare il tifo non puoi sorprenderti perché dei violenti ti menano. Se esci col portafogli per fare la spesa e te lo rubano, beh, te la sei cercata. Se sei donna e vai in giro la sera in minigonna o senza reggiseno, se sei ancora fuori dopo mezzanotte, o se ti bevi un bicchiere di troppo, poi non stupirti se ti violentano. Ma se segui questa logica, e fai il giornalista in tv, che tu sia single o maritato, quando dici una fesseria, e mezzo mondo ti salta addosso, sai bene a chi dare la colpa”.

Fiammetta Cicogna è perentoria sul social. “Questo è ignobile, non commento da giorni perché da mamma di due bambine rabbrividisco al solo pensiero del degrado culturale in cui siamo finiti. Ho pensato che un’altra opinione p un altro hashtag non sarebbero serviti a nulla, ci sono seri provvedimenti da prendere da parte delle istituzioni per aiutare con la scuola le famiglie che non sono in grado di insegnare rispetto, umanità e civiltà ai proprio figli. Lo stato qui ha un ruolo importante. Poi arriva il commento non richiesto, direi il più inadeguato. Spero che il nostro Presidente si scusi per l’uscita della First Lady”, scrive. Aggiunge un articolo riguardante Giambruno pubblicato da La Repubblica.

In rete tutti puntano il dito contro il compagno della Meloni: Selvaggia Lucarelli, Valeria Solarino, Karina Cascella, solo per citarne alcuni. Anche dai politici dell'opposizione partono critiche feroci. Lui si difende, parla di “polemica surreale” del tutto strumentale in cui si sta “distorcendo la realtà”.