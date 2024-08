Il produttore musicale aveva 74 anni: si è spento nella notte tra mercoledì 7 agosto e giovedì 8 agosto

Da tempo gli era stata diagnosticata una malattia incurabile: aveva un cancro ai polmoni

Era compagni di vita, amanti, legati indissolubilmente dal 1986, insieme da quasi quarant’anni. E' morto poche ore fa lo storico compagno di Iva Zanicchi, Fausto Pinna. Il produttore musicale aveva 74 anni. Si è spento nella notte tra mercoledì 7 agosto e giovedì 8 agosto. Da tempo gli era stata diagnosticava una malattia incurabile: aveva un tumore ai polmoni.

E' morto poche ore fa lo storico compagno di Iva Zanicchi, Fausto Pinna: erano insieme da quasi quarant’anni

La cantante vive il suo lutto in silenzio al momento. Da circa un anno aveva cancellato i concerti in giro per l’Italia e il mondo per stargli accanto, concedendosi solo apparizioni tv. Il funerale sarà celebrato a Lesmo, in provincia di Monza, domani, venerdì 9 agosto, alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta.



Il produttore musicale aveva 74 anni: si è spento nella notte tra mercoledì 7 agosto e giovedì 8 agosto. Da tempo gli era stata diagnosticata una malattia incurabile: un cancro ai polmoni

Pinna, stando alle parole della moglie in passato fumatore accanito, aveva ricevuto la terribile diagnosi circa due anni fa. L’artista 84enne a Verissimo sulla malattia del marito aveva detto: “Con lui mi sono sempre divertita tanto, e ci divertiremo ancora. Ieri non stava bene per niente, sono andata fuori sul balcone e ho fumato una sigaretta. Sono rientrata in stanza, mi sono avvicinata per dargli un bacio. Lui mi ha detto: 'Lazzarona, hai fumato'. Il tumore a lui è venuto per il fumo. Lui è una quercia, adesso è un fuscellino, ma io sento dentro che lui ce la farà. Non mi sbaglio”. Purtroppo il cancro l’ha consumato e portato via.