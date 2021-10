Myriam Catania e Quentin per la prima volta in tv dopo il ritorno di fiamma: ecco perché si erano lasciati

Myriam Catania e Quentin Kammermann si fanno vedere l’una accanto all’altro in tv dopo il ritorno di fiamma. L’attrice 41enne, ex moglie di Luca Argentero, e il pubblicitario francese originario di Marsiglia raccontano la loro ‘reunion’ a Oggi è un altro giorno, ospiti di Serena Bortone. I due si sarebbero lasciati perché, come traspare dalle parole di lui, entravano in conflitto. Ora Quentin sta imparando a essere meno impulsivo.

A fine luglio era arrivata la rottura, annunciata in un post da Quentin, i due, genitori di Jacques, 4 anni, avevano messo fine alla relazione, nata nel 2016, poi, un mese dopo, è cambiato tutto. La bella doppiatrice ci ha ripensato: ha scelto di salvare la relazione.

Come Myriam aveva già annunciato sulle pagine di Nuovo, la coppia è pronta a trasferirsi in Francia, per adesso, però, la Catania e Quentin abitano da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. “Ho venduto la mia casa - spiega la bionda - sto andando a vivere in Francia e ora abito a casa di mia zia Simona Izzo e Ricky. Stiamo procrastinando, aggiungendo dieci giorni in dieci giorni per rimanere di più”.

Miryam, figlia della sorella gemella di Simona Izzo, Rossella, dalla zia sta splendidamente: “Il fatto di parlare con lei è molto bello perché non è mia madre e quindi con lei discuto meglio. Con mamma c’è il conflitto perché lei deve dirti cosa fare, Simona mi dà consigli e non mi tratta come quindicenne. Non ci sono però cose che ho detto a una e non all’altra perché la nostra famiglia è un villaggio”.

Quentin, dal canto suo, cerca di imparare a gestire la relazione osservando attentamente Ricky Tognazzi. “Siamo tornati insieme, ci si prova, bisogna avere un progetto comune da creare ogni giorno”, spiega. E aggiunge: “Simona e Myriam si assomigliano molto, cerco di capire da Ricky come comportarsi, come gestire una donna di questo livello, con questa energia. Bisogna lasciar passare tempo, stare zitti ma io sono ancora un po’ troppo impulsivo, devo evitare il conflitto”.

Kammermann dela sua compagna sottolinea poi: “Myriam ha un carattere fortissimo come Simona ed io cerco a volte di dire la mia, di dare un punto di decidere qualcosa, se lei non lo recepisce insisto… L’amore non è scontato non c’è una garanzia di stare insieme per sempre, la coppia va creata giorno per giorno”. La Catania sa di non essere ‘facile’ e ironizza infine: “Con Quentin ci lasciamo ogni due giorni, per poi fare pace”.

