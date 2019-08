Il mondo della tv è in lutto per la prematura scomparsa di Nadia Toffa. La conduttrice storica de "Le Iene" si è spenta a soli 40 anni dopo aver lottato per circa due anni contro il cancro e sono tanti gli amici e i colleghi che la stanno ricordando con commeventi messaggi postati sui social.

"Come potrò dimenticare il coraggio, l’allegria, la tua faccia sempre vicinissima? Buon viaggio guerriera", scrive Nicola Savino che con Nadia ha condiviso il palco de "Le Iene". Parole commoventi si leggono anche sul profilo Instagram di Ilary Blasi: "Tanti ricordi tante serate e tante risate... così voglio ricordarti cara Nadia. Ti abbraccio forte come in questa foto".

Triste per la scomparsa del volto noto della tv anche Barbara D'Urso: "Mi incazzavo sempre quando quegli stupidi cretini ti attaccavano ma tu mi dicevi: “Dai amica facciamoci una risata insieme”(anche se so che ci stavi male). E poi quando venivi nel mio camerino ridendo, sempre ridendo, con quel cappello a falde larghe che dovevano nascondere anche se non te ne fregava niente di nascondere. E poi mille altre cose. Oggi sono triste. Ti saluto come mi salutavi tu: Ciao TesorA. Con la A maiuscola", ha scritto la conduttrice.

Elena Santarelli come la D'Urso ha menzionato quanti durante la sua lotta contro la malattia hanno duramente criticato la Toffa sui social: "A tutti voi che in passato avete lasciato messaggi orrendi sotto le foto di Nadia - scrive la showgirl - se potete chiedete perdono...". "Non ti ho mai incontrata di persona, ho avuto la fortuna di conoscerti al tel e di sentire sempre ma dico sempre la tua voce allegra. Grazie per tutto l'affetto che hai rivolto a mio figlio Giacomo. Riposa in pace Nadia, lo meriti", ha poi aggiunto Elena.



I messaggi di cordoglio sono davvero tanti: "Intelligente, bella, fiera, tenace. Addio Nadia ci vedremo Lassù", scrive Caterina Balivo. "Ciao Nadia. Non mi sembra vero", le parole di Fedez.

"Cara Nadia sono qui seduta senza trovare le parole. No, stavolta non riesco a vedere nulla di consolante in tutto questo, se non il coraggio che hai dimostrato e che mi ha insegnato, ancora di più, i veri valori della vita. Non hai mai mollato, come una vera leonessa, anche quando ti eri resa conto che quella maledetta malattia aveva vinto. Sono andata a rivedere nostri messaggi e, a dimostrazione di quanto sei sempre stata eccezionalmente speciale, non mancavi mai gli auguri alle feste, un commento carino. Tra gli altri mi avevi inviato una canzone scritta e cantata da te: ‘Diamante briciola’. Dice:'Stringila forte non farla andare via anche se non sarà mia è diamante Briciola'. Sono persa. Stammi vicino. Ti voglio bene!", lo straziante post di Simona Ventura.







