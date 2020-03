Naomi Campbell quando si tratta di germi non va per il sottile. La supermodel è famosa per essere germofobica. Ogni volta che sale in aereo, ormai da anni, disinfetta il suo sedile con prodotti a base alcolica. Per lei questo periodo è quindi particolarmente difficile psicologicamente. Così per viaggiare ha deciso di procurarsi un kit di protezione davvero completo. Eccola all’aeroporto di Los Angeles con una tuta protettiva, mascherina, guanti e occhiali.

Pubblicando alcune foto che la ritraggono bardata dalla testa ai piedi, la 49enne ha scritto su Instagram: “Prima di tutto la sicurezza”. E poi ha ringraziato la collega, famosissima top anni ’90 anche lei, Linda Evangelista. Non è chiaro se sia stata proprio Linda a consigliarla sul kit anti-coronavirus o magari ad aiutarla a reperire tutti i pezzi del “look”.

Al momento il Coronavirus si è diffuso in maniera capillare e mortale in Italia, ma gli altri paesi europei e anche gli Stati Uniti stanno scoprendo di avere moltissimi casi con un leggero ritardo. La pandemia è ormai mondiale e nessuno può considerarsi al sicuro in nessuna parte del mondo. L’unico modo per proteggersi è quello di rimanere chiusi in casa e uscire solo per andare a comprare, una volta a settimana massimo, il cibo al supermercato.

Scritto da: la Redazione il 11/3/2020.