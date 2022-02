Natalia Titova contro Amici: 'Ecco perché me ne sono andata via'

Natalia Titova dopo Ballando con le Stelle è approdata ad Amici ed è stata uno dei professori più apprezzati del talent show firmato da Maria De Filippi per ben cinque anni, dal 2015 al 2020. La ballerina e coreografa russa 47enne legata a Massimiliano Rosolino dal 2006, poi, però, ha detto basta, non spiegando le ragioni dell’addio. Ora, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, va contro Amici e spiega perché è andata via.

“Amici è un programma che non è riuscito a coinvolgermi emotivamente. Cercavo di portare avanti ragazzi che per me erano bravi, ma le mie idee erano spesso in contrasto con quelle degli altri professori. E non mi sentivo più a mio agio nel ruolo che avevo”, confessa Natalia al giornale. Fa capire anche che per lei stare in tv non è poi così importante.

La Titova ha preferito lasciare Amici e dedicarsi alle sue due figlie, Sofia Nicole e Vittoria Sidney, rispettivamente 10 e 9 anni. Il lavoro nella danza continua: nel 2019 la Titova ha aperto a Roma la Natalia Titova Academy in cui finalmente può dedicarsi ai ragazzi in cui crede senza rischiare di perderli, come in passato è accaduto al talent.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/2/2022.