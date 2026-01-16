''Sono rifatta, è vero'': l’attrice di 'Don Matteo' Nathalie Guetta rivela a quale intervento di chirurgia plastica si è sottoposta

La 67enne è nota per il ruolo della perpetua nella serie tv “Don Matteo”

L’attrice oggi ha 67 anni. Ha raggiunto la fama grazie al ruolo della perpetua nella celebre fiction “Don Matteo”.

Ospite di Caterina Balivo a “La Volta Buona” ha confessato che qualche anno fa non ha resistito al richiamo del bisturi ed è finita sotto ai ferri del chirurgo estetico.

“Sono rifatta, è vero”, ha fatto sapere nel salotto tv di Rai1.

La Balivo, incuriosita dalla rivelazione, ha voluto saperne di più e le ha chiesto di essere più esplicita riguardo l’operazione eseguita.

Poi l’interprete di origini francesi – nota al pubblico anche per aver partecipato a “Ballando con le Stelle” e “Pechino Express” – ha mandato un messaggio al pubblico: “Quelli che si vogliono rifare, si rifacessero… alla faccia di quelli che la pensano…”.

“Ho fatto il mini lifting, non ho potuto resistere”, ha continuato Nathalie.

Nathalie è la sorella del noto dj David Guetta (hanno lo stesso padre, ma madri diverse).