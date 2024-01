''Con Nathan parlo senza tabù di sesso, lui dice che non capisco le dinamiche e sono una vecchietta'': Elisabetta Gregoraci parla del figlio adolescente

La showgirl 43enne rivela un po’ di più del rapporto col ragazzo quasi 14enne

Sul fidanzato Giulio Fratini si sbottona: “Mi fa stare bene, rispetta la mia vita”

Elisabetta Gregoraci, mamma innamorata, a Gente rivela un po’ di più del suo rapporto col figlio adolescente. “Con Nathan parlo senza tabù di sesso, lui dice che non capisco le dinamiche e sono una vecchietta”, confida. Trascorre molto tempo col ragazzo che il prossimo marzo compirà 14 anni.

L’adolescenza è un periodo complicato, in cui gli up e i down si susseguono in un turbinio di emozioni. La showgirl 43enne cerca di capire Nathan Falco e si stargli il più possibile accanto nel suo percorso di crescita. “Per ora va abbastanza bene, solo a volte è un po’ chiuso e un po’ scontroso. Sia con me e sia con Flavio, suo padre, ha complicità, confronto e dialogo”, racconta Elisabetta.

Lei e il figlio parlano di “tutto”, lo sottolinea. “Cerco di essere una mamma amica, gli insegno il rispetto verso gli altri e l’amore per ciò che fa, studi in primis. Anche mia madre era così con me: tendere a lei me la fa sentire vicina. Con Nathan parliamo senza tabù di scuola, sport, ma anche di sesso e di ragazze. Sinceramente è buffo: a volte dice che non capisco le dinamiche, che sono una vecchietta”, confessa la Gregoraci.

La calabrese è in un periodo della sua vita in cui si sente serena: “Prima ero molto netta, pensavo che tutto dovesse funzionare come lo immaginavo e non contemplavo scenari diversi. Oggi ho capito che la vita è fatta di attimi, che la felicità è il picco ma è la tranquillità ciò che conta e che solo con l’impegno si ottengono risultati. In ogni ambito. Io sono una che va a mille, amo darmi da fare e ci sono sempre per le persone alle quali voglio bene. E non dimentico mai di essere fortunata, per ciò sono grata alla vita. Ringrazio la Madonna e prego per la salute delle famiglia. Questa devozione la devo a mia mamma Melina che, con le nonne, mi ha trasmesso il valore della fede e io faccio lo stesso con mio figlio Nathan Falco: insieme preghiamo ogni sera”.

Briatore fa parte della sua vita, nonostante il divorzio. E’ stata in Kenya con lui e il figlio durante le festività: “Flavio è un pilastro della mia vita come io lo sono per lui. Tra noi il rispetto della famiglia che abbiamo costruito è rimasto. Forse può sembrare un legame anomalo, ma penso sia giusto così quando si condivide un progetto importante. Nathan ci vede insieme, l’uno al fianco dell’altra nelle cose fondamentali, ci vive nella quotidianità e questo gli dà serenità”.

Legata a Giulio Fratini, imprenditore 32enne, Elisabetta del fidanzato dice: “Sono diventata più riservata e cauta, preferisco vivere giorno dopo giorno piuttosto che sbandierare i sentimenti. Giulio mi fa stare bene, abbiamo un bell’equilibrio e rispetta la mia vita, i miei spazi, la mia famiglia. E questo per me è un valore imprescindibile”.