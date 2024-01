''Ti guardo e mi fa impressione, sembra ci sia uno specchio'': Diletta Leotta e Martina Stella pensano di somigliarsi come due sorelle 

L’attrice ringrazia: “Per me è un super complimento, wow. Anche a me lo dicono”

Diletta Leotta nel suo podcast Mamma Dilettante accoglie Martina Stella, madre di Ginevra, 11 anni, avuta da Gabriele Gregorini, e Leonardo, 2, avuto da Andrea Manfredonia, da cui si è separata dopo 7 anni di matrimonio. La conduttrice e l’attrice si osservano da vicino. La siciliana 32enne a un certo punto esclama: “Ti guardo e mi fa impressione, sembra che davanti a me ci sia uno specchio”. Pensano di somigliarsi come due sorelle.

Si parla di figli, della gestione dei bambini. Diletta, però, non riesce a trattenersi. A Martina improvvisamente sottolinea la sua meraviglia. “Adesso quando ti guardo, spesso ci dicono che ci somigliamo, mi fa un po’ impressione, mi sembra che ci sia uno specchio davanti a me…!”. “Ma grazie! Io sono un po’ più grande di te… Per me è un complimento bomba, super wow ogni volta che lo fanno!”, replica la Stella entusiasta.

La presentatrice Dazn confida un episodio che le capitato in passato: “Ti racconto questa cosa, io avevo 17 anni, tu eri proprio nell’esplosione del successo, tutti parlavano di te e ti conoscevano. Eri l’icona della femminilità in italia. Ricordo che ero in questo aeroporto, a un certo punto arrivano un sacco di poliziotti e mi inseguono e io penso: ‘Oddio, chissà che ho fatto!’. 'Per favore un autografo, un autografo’, mi dicono. E io: ‘Sì, certo, ve lo faccio’. Ero piccola, non avevo ancora cominciato il mio percorso. Loro mi dicono: ‘Ma tu non sei Martina Stella?’. E io: ‘No, però se volete io vi scrivo Martina Stella…”.

Martina l’ascolta e concorda. “Anche a me è successo, succede - replica - E’ un super complimento. Mi ricordo che una volta su TikTok stavamo scorrendo con Ginevra… Del resto io e te potremmo essere sorelle come lineamenti… Ho visto una foto e ho pensato: ‘Ma quando ho fatto questa cosa?’. Mia figlia subito: ‘Mamma, però questa ragazza è molto bella, è molto giovane, non sei tu’. E io: ‘Grazie Ginevra eh!! Sei sempre fantastica’. Però in effetti…”. E sulla figlia preadolescente precisa: “Mi dà della boomer e vecchia ogni 5 secondi. Fa tutto lei con i device, io solo lenta e lei mi prende in giro”.