E' nato il quinto figlio di Barbara Berlusconi: ecco come si chiama

Barbara Berlusconi ha partorito, è nato il quinto figlio della primogenita 37enne di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, il terzo avuto dal compagno Lorenzo Guerrieri. Il bebè è venuto alla luce ieri, 21 novembre, in una clinica in Svizzera. Il nome scelto per il piccolo è un omaggio alla famiglia numerosa della bionda: si chiama Ettore Quinto.

Sul social lo scorso marzo Barbara, annunciando la dolce attesa, aveva scritto scherzosamente: “La famiglia si allarga... speriamo che questa volta sia femmina! Oppure mi toccherà chiamarlo Quinto”. Il fiocco rosa, però, ancora una volta non è arrivato, la Berlusconi così ha mantenuto la sua parola.

Barbara Berlusconi è già mamma di Alessandro, nato il 30 ottobre 2007, ed Edoardo, nato il 13 luglio 2009, avuti dall’ex Giorgio Valaguzza, e Leone, nato il 14 novembre 2016, e Francesco Amos, nato il 28 febbraio 2018, nati dal legame con Lorenzo Guerrieri, che ora abbraccia il suo terzogenito.

Ettore Quinto è il 14esimo nipote di nonno Silvio. Il Cavaliere in questo 2021 ha accolto nella sua grande famiglia pure Emanuele Silvio, il figlio di Federica Fumagalli e Luigi Berlusconi, venuto al mondo lo scorso 28 luglio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/11/2021.