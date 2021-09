Nato terzo figlio di Cristel Carrisi: nome particolare, lo svela Al Bano

Cristel Carrisi ha dato alla luce il suo terzo figlio, o meglio figlia. Giovedì 23 settembre la 35enne, figlia di Albano Carrisi e Romina Power, ha partorito un altro frutto dell’amore con il marito cileno-croato Davor Luksic. Ad annunciarlo non è stata lei, ma suo padre Al Bano. Lo ha fatto durante un video-messaggio mandato a ‘La Vita in Diretta’, dove è stato annunciato ufficialmente il cast completo della nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’, di cui il cantante di Cellino San Marco è parte.

Nella clip, rivolgendosi a Milly Carlucci, presente in studio, il 78enne fa sapere: “Oggi io sono diventato nonno per la terza volta”. Carrisi ha poi rivelato anche il nome, molto particolare, scelto per la piccola. “La bambina si chiama Rio Ines. Gode di ottima salute insieme alla madre, e ovviamente anche al padre”, ha aggiunto.

L’insolito nome si inserisce però perfettamente nella tradizione di casa Carrisi-Luksic. La coppia, sposata dal 2016, ha infatti chiamato gli altri due figli Kay Tyrone (nato nel 2018) e Cassia Ylenia (nata nel 2019). “La terza volta nonno, ma ci pensi? Non vedo l’ora di andare ad abbracciarli”, ha concluso Al Bano visibilmente emozionato.

Scritto da: la Redazione il 23/9/2021.