I due vanno a vedere come procedono i lavori e svelano i rendering di ogni ambiente dell’abitazione

Una parte dei pavimenti è stata posata, ringraziano l’architetto che ha realizzato il design degli interni

“Riusciremo a finire?”; si chiede la professoressa di Amici. Veronica Peparini e Andreas Muller mostrano stanza per stanza come sarà la loro nuova casa a Roma. I due vanno a vedere come procedono i lavori e svelano i rendering di ogni ambiente dell’abitazione. Il rendering è il processo di generazione di un'immagine digitale da un modello 2D o 3D. Trasforma dati astratti in una rappresentazione visiva realistica. E’ fondamentale per visualizzare progetti prima della realizzazione fisica.

''Riusciremo a finire?'': Veronica Peparini e Andreas Muller mostrano stanza per stanza come sarà la loro nuova casa a Roma. Questa è la cucina-living

In un reel la coreografa e il danzatore raccontano come sarà alla fine la magione. Andreas accompagna il video con un post e scrive: “Tra il negozio, la vita da genitori, la danza e mille sogni ancora da vivere insieme, questo é senz’altro uno dei traguardi più grandi per cui abbiamo fatto tante rinunce, ma sarà finalmente LA NOSTRA CASA”.

“Siamo venuti a vedere se hanno messo una parte dei pavimenti”, dice Veronica. La prima stanza è la cucina aperta, che avrà i toni del beige e l’isola. Il living sarà abbellito da un divano marrone piazzato a una parete dove ci sarà un grande televisore incastonato in un mobile. Da una porta si accede al piano superiore.

Il rendering del terrazzo

Andreas passa a descrivere il terrazzo: “Sistemato sarà bellissimo”. Una parte sarà chiusa: “Metteremo una pergotenda bioclimatica”. “Abbiamo pensato di ricreare qui fuori la sala pranzo, sala cena, insomma, un altro living”, confida ancora.

Una delle stanze da letto

Arriva anche la descrizione delle camere da letto, tutte con bagno interno. Una sarà classica, quella delle gemelline dei due, Ginevra e Penelope, 2 anni il prossimo 18 marzo, sarà speciale: ci saranno due letti singoli e davanti, sulla parete opposta, l’armadio e anche qui una grande tv. Le bimbe avranno un bagno tutto rosa, con due lavandini deliziosi.

La cameretta delle gemelline della coppia

“Dobbiamo ringraziare l’architetta Ippolita Curto”, sottolinea la Peparini. E’ lei che si è interamente occupata del progetto di interior design. A metà dicembre il 29enne, parlando dell’abitazione, aveva detto, riferendosi alla moglie 54enne: “Sarà casa nostra, però è stata una sua scelta e anche un suo investimento in termini maggiori”. E’ stata Veronica a mettere la cifra più grande per la realizzazione del loro sogno.