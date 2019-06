Nicole Mazzocato presenta il fidanzato Thomas Teffah ai genitori a Belluno

Nicole Mazzocato, dopo aver ufficializzato via social la relazione con Thomas Teffah, porta il fidanzato a Belluno e lo presenta ai suoi genitori. Mamma Mariagrazia e papà Gianni posano insieme alla 28enne e al modello in uno scatto di gruppo in cui tutti hanno i volti sorridenti: approvano la relazione.

Con Fabio Colloricchio Nicole Mazzocato minaccia le vie legali. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non approva proprio le parole dell’ex nei suoi confronti: più volte lo ha invitato a smettere di dire assurdità. Per fortuna c’è il fidanzato Thomas Teffah a regalarle nuovamente la serenità: la fa sentire amata e protetta. La biondina lo porta a Belluno e lo fa conoscere ai genitori. Il ragazzo gioca anche a tennis con il suocero: Nicole lo svela nelle sue IG Stories.

Thomas Teffah vive principalmente a Londra. Nicole Mazzocato lo aveva raccontato in anteprima già un po’ di tempo fa, intervistata da Gossip.it, svelando pure come, per assaporare pienamente la relazione, fosse diventata una ‘pendolare per amore’. Il modello, appassionato di fotografia e immagine, ora è in Italia. La bella influencer non ha perso tempo e ha voluto portarlo a Belluno dai suoi genitori. E’ felice e la storia d’amore si fa seria, quindi perché aspettare ancora?