Nicole Mazzocato sarà protagonista di un film. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo rivela sul social, nelle sue IG Stories, rispondendo alle domande dei fan. Spiega anche di aver avuto la meglio sui pregiudizi che di solito si hanno nel mondo del cinema verso i talenti che escono dai reality.

Non rivela il titolo del film che la vedrà per la prima volta attrice. Nicole Mazzocato spiega che sì, finalmente reciterà. E racconta di aver studiato tanto per arrivare a realizzare il sogno. “Sì, farò un film. Ho studiato tanto prima di fare Uomini e Donne. Ho frequentato l’Accademia di Teatro Lorenzo Da Ponte, dalla quale sono usciti ragazzi che ora lavorano per il cinema, fiction, teatro e doppiaggio! Sono stata con loro 4 anni. Poi ho fatto un anno di cinema a Roma”, racconta.

Poi Nicole Mazzocato aggiunge: “Solo che il cinema o la recitazione non è come la moda. Mentre la moda si è aperta a telent che escono dai reality, il cinema non perdona facilmente e ci sono un po’ di pregiudizi”. Lei li ha sconfitti: “Diciamo che la mia salvezza è stata che ho studiato e avevo già recitato una parte in una fiction prima del programma televisivo”.

Fidanzata con Thomas Teffah, Nicole si gode il periodo d’oro nel privato e nella vita professionale che la rende felice come non mai.