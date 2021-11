Nina Moric ha un nuovo fidanzato: ecco chi è

Nina Moric esce allo scoperto con il suo nuovo fidanzato. La showgirl croata condivide sul social alcune storie in cui è in teneri atteggiamenti con un uomo sconosciuto al mondo dello spettacolo, si fa vedere mentre passeggia nel sentieri boschivi dell’Etna, è volata in Sicilia da lui. Ecco chi è il suo presunto amore: l’affascinante cavaliere dell’ex moglie di Fabrizio Corona, madre del 19enne Carlos Maria, si chiama Carlo Galatà. E’ un chirurgo plastico che si divide nella sua professione tra Catania e Barcellona.

La Moric avrebbe trascorso insieme a Carlo il weekend lungo, compresa la festività di Ognissanti: romantiche passeggiate immersi nella natura e per la coppia pure una cena gustando dell’ottimo sushi in un noto ristorante giapponese di Nicolosi.

Galatà, 36 anni, appassionato di fitness, ha sempre con sé la sua amata cagnolina Cuba. Il dottore ama frequentare l’ambiente dello showbiz: la scorsa estate ha festeggiato il suo compleanno con Valeria Marini e Giovanni Ciacci, tra gli ospiti del suo party.

Nina si era già fatta vedere insieme lui nelle sue IG Stories circa una quindicina di giorni fa, ma niente lasciava trapelare che facessero coppia, ora però, a giudicare dagli scatti che anche l’uomo ha condiviso, la situazione parrebbe essere assai diversa. Era dallo scorso anno che la Moric non appariva insieme a un uomo, quando si era fidanzata con un 22enne.

