E’ un racconto davvero sconvolgente quello fatto da Nina Moric a ‘Domenica Live’. La showgirl di origini corate è stata ospite dell’ultima puntata della trasmissione per parlare della scomparsa dell’ex fidanzato Luigi Mario Favoloso e ha rivelato davanti a una Barbara D’Urso basita che l’ex gieffino avrebbe non solo usato violenza fisica e psicologica nei suoi confronti, ma sarebbe arrivato, secondo quanto dichiara, a colpire anche il figlio 17enne Carlos.

“Sono qui per raccontare la verità visto che sono stata messa in mezzo a questa storia”, ha detto Nina nel salotto di Canale5. “Poco prima della nostra ultima litigata ha fatto del male anche a Carlos. Loro avevano anche un bellissimo rapporto, ma purtroppo lui aveva dei blackout. E purtroppo durante uno di questi blackout ha toccato anche mio figlio. Io mi sono messa davanti urlando, però è riuscito a fare del male a mio figlio”, ha affermato dopo aver detto che su di lei Favoloso avrebbe più volte alzato le mani. “Non sto scherzando, non scherzerei mai su una cosa del genere”, ha aggiunto.

“Io ho chiesto scusa a Carlos, perché mi sentivo in colpa nei suoi confronti. Per la prima volta mi sono sentita veramente in colpa. Non mi sarei mai aspettata una cosa simile”, ha continuato. Eppure stando al racconto di Nina, il ragazzo avuto insieme a Fabrizio Corona si sarebbe mostrato subito pronto a perdonare l’ex gieffino partenopeo. “Carlos gli vuole ancora bene, dice che ci sono uomini e maschi. E che lui è un maschio. E i maschi sono deboli e devono essere perdonati. Quindi lo ha perdonato subito, dal primo momento”, ha proseguito.

Poco dopo quell’episodio, alla fine dello scorso anno, Favoloso, 31 anni, se n’è andato dalla casa milanese della Moric. Poi a pochi giorno da Capodanno è scomparso facendo perdere le sue tracce e portando sua madre a denunciare l’accaduto ai Carabinieri, sebbene sembra che la denuncia sia ora stata ritirata. “Per questo per me questa storia è chiusa per sempre. Per sempre”, ha aggiunto l’ex modella visibilmente provata. “È stato Luigi che se n’è andato. Io mi sono sentita liberata”, ha poi concluso.

Scritto da: la Redazione il 12/1/2020.