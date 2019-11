Nina Senicar è diventata mamma. L’attrice e showgirl ha dato alla luce il suo primo figlio, o meglio la sua prima figlia, lo scorso 8 novembre, ma lo ha rivelato solamente adesso. Sul suo profilo Instagram, nel tardo pomeriggio di martedì 12 novembre, ha pubblicato una foto in cui si vedono i piedini della piccola appena nata, ma anche le sue mani e quelle del compagno. Lui è Jay Ellis, attore statunitense a cui Nina è legata ormai dal 2015. Accanto allo scatto la 33enne di origini serbe ha scritto: “E così, in un attimo le nostre vite hanno cambiato completamente significato. Benvenuta Nora Grace Ellis”.

Nina ha partorito a Los Angeles. Ormai dal 2012 vive infatti negli States, dove ha provato a intraprendere una carriera da attrice a Hollywood. Non sono arrivati ingaggi clamorosi, ma la vita sull West Coast le è piaciuta così tanto che ha deciso di trasferirsi in California in pianta stabile.

Laureata alla Bocconi di Milano, meno una decina di anni fa la Senicar era una presenza fissa sulla tv italiana. Ha fatto da testimonial per diversi brand e posato per un calendario. E’ nota alla cronaca rosa per essere stata legata al calciatore Marco Borriello e al presentatore Ezio Greggio. A Los Angeles continua a frequentare molti italiani, tra cui l’amica Elisabetta Canalis.

Scritto da: la Redazione il 13/11/2019.