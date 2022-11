Noemi Bocchi a Dubai con Totti sfoggia l'anello di brillanti che Francesco le avrebbe ordinato un anno fa: foto

La 34enne porta all’anulare un gioiello con un diamante da 5 carati

Sul red carpet dei Globe Soccer Awards il prezioso non è passato inosservato

Francesco Totti ha sfilato sorridente e orgoglioso insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi sul red carpet dei Globe Soccer Awards a Dubai. La prima uscita ufficiale del 46enne e della 34enne ha catalizzato l’attenzione dei media: sotto la lente di ingrandimento il look a molti zeri della flower designer romana, ma non solo. All’anulare Noemi porta un anello di brillanti con un diamante da 5 carati: il prezioso non è certo passato inosservato. Lo sportivo, stando a quanto scrive Chi, lo avrebbe ordinato a dicembre dello scorso anno, circa un anno fa…

Per la Bocchi abito in seta nera Yves Saint Laurent da 3500 euro, un bracciale Cartier del valore di 8 mila euro e un anello da sogno. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini fa notare che il gioiello ‘incriminato’ è apparso su una storia Instagram di Noemi. Dal tag contenuto il giornale è risalito al negozio in sui sarebbe stato acquistato, una delle tre gioiellerie di Eleonora Manti a Roma.

“Il nome non è nuovo ai biografi di Totti perché nel punto vendita di via del Gambero il capitano acquistava regali preziosi per Ilary. Una testimonianza che abbiamo ascoltato riferisce, addirittura, che l’ordine dell’anello risalirebbe a dicembre di un anno fa. Prima, quindi, rispetto alla data fornita da Totti per indicare l’inizio della frequentazione con Noemi (lui ha parlato di Capodanno). L’anello, inoltre, riporterebbe i nomi di Francesco e di Noemi”, scrive Chi.

E aggiunge: “Una questione di date piuttosto delicata. Ma, se vogliamo credere che la storia, come sostiene Totti, sarebbe iniziata a Capodanno e si sarebbe consolidata solamente lo scorso marzo, c’è dell’incredibile. In otto mesi, infatti,Totti è riuscito, nell’ordine: a rompere con Ilary dopo vent’anni di matrimonio, dicendo di aver fatto di tutto per superare la crisi; a trovare una casa fra Roma nord e il centro dove andare a vivere con Noemi; a festeggiare con la Bocchi il proprio compleanno e quello del figlio Cristian e, adesso, a debuttare sul red carpet dei Globe Soccer Awards 2022 a Dubai, una vetrina mondiale”.