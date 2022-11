Belen Rodriguez finge un orgasmo in diretta tv: la reazione di Teo Mammucari

L’argentina 38enne si presta al gioco e si lancia in gemiti in diretta tv

Belen a Le Iene, dopo un servizio incentrato su un nuovo sex toy uscito negli Usa che promette alle donne di raggiungere il massimo del piacere in soli 30 secondi, finge un orgasmo: si lancia in gemiti e mugolii in diretta tv. La Rodriguez è tutta presa e sta al gioco, ma Teo Mammucari la prende in giro, la reazione del 58enne è tutta da ridere. “Sembri una mucca che fa la cacca su un sasso”, ironizza il conduttore.

Nel servizio de Le Iene nove influencer hanno testato il sex toy, ma non tutte sono rimaste soddisfatte. Belen, in uscita, sorride compiaciuta e commenta mimando l’orgasmo. La sua messa in scena scatena la reazione sarcastica di Mammucari.

"Sei falsissima, sei finta. Uno si aspetta da Belen Rodriguez una cosa tipo…ah! Uh! E invece…Sembravi una mucca che fa la cacca su un sasso. Una cosa brutta, una capretta”, sbotta Teo.

Belen ride divertita dai commenti del collega e replica: “Ma questa è una finzione. Poi si fa diversamente, no?”. Lei sa bene di cosa parla, qualche tempo fa, sempre a Le Iene, aveva rivelato: “Ogni tanto faccio dell’autoerotismo. Anche le donne si masturbano, finalmente si può dire. Perché ultimamente non si può dire più un tubo”.