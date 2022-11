Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a 5 anni dal GF Vip rivelano: ''E' vero, abbiamo fatto sesso nella Casa, ma non nell'armadio''. Ecco dove

La 32enne e il 30enne si sbottonano: “E c’è la storia del lupo e la pecorella…”

La sorella di Belen: “Nell’armadio c’è stato solo un bacio, me lo volevo mangiare”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono euforici per il matrimonio ormai alle porte, fissato nel 2023, probabilmente a ottobre, come rivelato in tv. I due, innamoratissimi, sulle pagine di Chi si sbottonano e a 5 anni dal GF Vip ‘galeotto’ che li ha fatti incontrare e fidanzare, rivelano: “E’ vero, abbiamo fatto sesso nella Casa, ma non nell’armadio”. Confidano per la prima volta dove hanno ‘consumato’.

Cecilia Rodriguez a Ignazio Moser a 5 anni dal GF Vip rivelano: ''E' vero, abbiamo fatto sesso nella Casa, ma non nell'armadio''. Ecco dove

L’intimità nell’armadio all’epoca fece scalpore. Ancora adesso rimane quasi il “marchio di fabbrica” della loro storia. Il 30enne spera che non se ne parli più e dice: “Oggi con l’annuncio delle nozze possiamo ufficialmente chiudere l’armadio?”. La sorella di Belen 32enne, però, decide di raccontare tutto.

“Guardi, noi due abbiamo fatto sesso nella Casa e non si è visto. E appena usciti lo abbiamo fatto nel camerino di Mattino Cinque. Eravamo molto focosi allora (anche ora lo siamo), ma nell’armadio c’è stato solo un bacio: lui era con la camicia aperta, me lo volevo baciare, me lo volevo mangiare”, confessa Chechu. Poi svela il luogo dove hanno fatto l’amore: “C’era il cofano del letto (il mobile contenitore, ndr), potevi aprirlo: lì ho messo tutte le lenzuola intorno, siamo entrati tutti e due, poi però lui ha lanciato le mutande fuori... E c’è la storia del lupo e della pecorella…”.

La 32enne e il 30enne si sbottonano su quel che è accaduto al reality show

La Rodriguez si spinge oltre e spiega: “Perché Ignazio dice che la sua posizione preferita è quella che piace al lupo. E poi al GF Vip mi diceva: ‘Vieni a letto che ti racconto una favola’. Quando siamo usciti dalla Casa ci hanno regalato i peluche del lupo e della pecora”.

Da allora sono stati inseparabili, a parte un mese in cui si sono lasciati: ma da quella piccola crisi sono ripartiti e ora arriveranno i fiori d’arancio. “A me piacerebbe a maggio-giugno, dalle mie par- ti, verso Trento, ma forse non facciamo in tempo. Forse sarà a ottobre, un matrimonio country”, precisa Nacho. Gli invitati saranno tanti, Cecilia sottolinea: “Ignazio ha una famiglia gigantesca. Poi c’è la mia, il nostro network... Il suo soprattutto, io qui mi sono dovuta ricostruire un’altra vita. Mi sono inserita in un mondo dove, genuina come sono, mi sono successe varie cose... Quindi nel tempo, per proteggermi, sono diventata diffidente purtroppo”.

L'intimità nell'armadio all'epoca fece scalpore

Le famiglie hanno gioito con loro. “Ignazio è stato bravo: l’ha detto ai parenti prima che uscisse sui social e a Belen anche prima di chiedermelo. E lei gli domandava ogni due per tre: ‘Allora? Allora?’. Non stava più nella pelle. Mamma è stata contenta perché è innamorata di Ignazio. Poi l’ho detto io a papà perché era in ospedale: ‘Ignazio non ti ha potuto chiedere la mia mano perché sei lì’. E lui mi ha risposto: ‘Quando esco andiamo tutti dalla famiglia di Ignazio per chiedere la sua mano, così capiscono ancora di più quanto gli vogliamo bene’”, fa sapere la Rodriguez.

L'argentina e lo sportivo si sono innamorati proprio al Grande Fratello Vip

Ignazio sui suoi genitori racconta: “Mia mamma è stata molto felice: per lei io sono il piccolino di casa, è come se si chiudesse un ciclo. Prima di tutti, però, l’ho detto a papà perché a lui i giornalisti domandavano sempre: ‘Ma allora tuo figlio si sposa?’. E lui ogni volta rispondeva: ‘Anche se lo facesse, sarei l’ultimo a saperlo’. Quindi l’ho chiamato: ‘Ora ti dico che sei il primo a saperlo, così capisci che non capisci niente’. Era contento. Io e papà siamo due galletti nel pollaio, anche se lui è il gallo supremo. Quello che l’ha reso un campione è il fatto di vivere la vita come una sfida. E anche per me è così. E’ un insegnamento, il suo, ma anche una condanna perché nessun risultato è mai abbastanza. Comunque papà poi si è fatto passare Cecilia e le ha detto ridendo: ‘Contenta tu…’”.