Noemi mostra il suo 'nuovo corpo' a Sanremo: la differenza col passato è strabiliante. Foto

Noemi sul palco di Sanremo dopo la sua ‘metamorfosi’ canta “Glicine” e incanta. Mostra il suo 'nuovo corpo', la differenza con il passato è strabiliante. La cantante ha scelto un look accattivante e sensuale: indossa un abito da sera fasciato in tulle Dolce e Gabbana, completamente ricoperto di Swarovski, realizzato e ricamato a mano. Mostra fiera il fisico asciutto. La sua trasformazione è impressionante, ma è il suo volto a colpire ancora di più: gli occhi della rossa brillano di felicità. Si sente ‘ritrovata’.

"Avevo bisogno di trovare una nuova me", ha spiegato, chiarendo le ragioni del suo dimagrimento. Debutta al 71esimo Festival, è ormai una decana della kermesse, questa è la sua sesta partecipazione. Eppure è come se fosse la sua prima volta, tanto è diversa rispetto al passato. La sua voce, però, rimane sempre quella: bella, intensa e in grado di scatenare forti emozioni.

Poco prima di cantare, Noemi racconta le sue sensazioni in un lungo post sul social. “Ogni volta è come la prima, ma questa sera ha qualcosa di speciale. E’ stato bellissimo condividere con voi la Metamorfosi che ho affrontato come artista e come Donna. Con ‘Glicine’ vi voglio raccontare la nascita di una nuova forza, di una nuova consapevolezza”. svela.

E confessa: “Ora sono orgogliosa di indossare le mie emozioni”. Si sente diversa, ha lavorato tanto per esserlo. “L’ho fatto perché in quell’altro corpo non mi sentivo più io. Ho difeso il sogno che avevo di me”, ha spiegato recentemente a Vanity Fair. Dieta e metodo Tabata per riuscire. Gabriele Greco, suo marito, le è rimasto sempre accanto e adesso Noemi, all’anagrafe Veronica Scopelliti, è soddisfatta.

Nel post poi l’artista si sofferma sul look scelto per la serata che per lei rappresenta un nuovo punto di inizio: “Questo abito da sera in tulle Dolce e Gabbana, completamente ricoperto di Swarovski, è realizzato e ricamato a mano, con la stessa passione che guida il mio percorso musicale. Porterò sul palco dell’Ariston l’eccellenza italiana, la storicità, la tradizione che abbraccia il cambiamento, con un look d’archivio della sfilata Dolce&Gabbana del 2007/2008; un autentico tuffo nel passato perché anche io non rinnego chi sono”.

Dopo la sua esibizione sul social ringrazia i fan entusiasti che la riempiono di complimenti: tutti meritati.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/3/2021.