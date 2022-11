Noemi in tv: ''Quel meme con Michelle Hunziker mi ha fatto piangere''

La cantante Noemi fu vittima di bodyshaming a Sanremo nel 2018

Un meme che la affiancava alla conduttrice l’ha fatta soffrire

La cantante Noemi è stata vittima di bodyshaming nel 2018. Era a Sanremo. Il meme che circolò e in cui veniva affiancata ironicamente a Michelle Hunziker la portò a piangere molto. Ne ha parlato ospite di ‘Belve’. Quando Francesca Fagnani le ha chiesto a che punto della sua vita ha capito di aver toccato il fondo, la 40enne ha risposto: “Era Sanremo 2018. Oggi si parla molto di bodyshaming, ma allora non era così”.

Noemi, 40 anni, racconta a 'Belve' di quella volta che un meme la fece piangere a Sanremo nel 2018

“Ero a Sanremo, ero molto in carne, Michelle Hunziker aveva questo vestito molto simile al mio, hanno fatto questo meme, della serie: ‘Quando lo ordini online e quando ti arriva a casa’”, ha raccontato Noemi, il cui vero nome è Veronica Scopelliti.

“Mi sono sentita ferita come donna, messa in discussione come essere umano. Forse per la rima volta ho visto tutta la mia sofferenza, mi sono fatta un grande pianto quella sera. Ho visto per la prima volta il mio malessere, ero dove non volevo essere”, ha aggiunto.

Noemi è stata ospite di Belve

Non molto tempo fa Noemi ha spiegato di aver perso circa 15 chili e di aver ricominciato a piacersi.