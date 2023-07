''Non accettavo che il mio corpo non fosse riuscito a fare il suo lavoro'': Aurora Ramazzotti svela l’amarezza post parto

La 26enne è diventata mamma da pochi mesi del piccolo Cesare

Ora ha raccontato di aver sperato fino all’ultimo di poter evitare il cesareo

Aurora Ramazzotti ha rivelato di essere rimasta a lungo frustrata per non essere riuscita a partorire in modo naturale suo figlio Cesare, venuto al mondo lo scorso 30 marzo in una clinica svizzera.

La 26enne, che è figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha svelato questo lato intimo dell’esperienza genitoriale ai suoi follower di Instagram.

Aurora Ramazzotti, 26 anni, culla tra le braccia il figlio Cesare, nato a marzo 2023

Quando un utente le ha chiesto di raccontare un po’ del suo parto, ha risposto: “Desideravo molto un parto naturale e la mia propensione ottimista (e i miei tanti pianeti in capricorno) hanno fatto si che rimanessi convinta fino alla fine che ci sarei riuscita. Quando dico non programmate niente intendo questo, perché le cose possono cambiare da un secondo all'altro”.

“Alla fine Cesare è nato con un taglio cesareo e in 20 minuti era sul mio petto, morbido, assonnato e bellissimo”, ha aggiunto.

“Ci ho messo qualche settimana a superare l'amarezza di non essere riuscita a partorirlo naturalmente. Non accettavo che il mio corpo non fosse riuscito a fare il suo lavoro, quando in realtà semplicemente doveva andare così”, ha continuato.

“Questa è una narrazione sbagliatissima in cui aggrovigliarsi che non auguro a nessuno perché ci sono invece tanti benefici per il bambino e la mamma col cesareo. Oltretutto Cesare è nato sereno ed è un bambino meraviglioso, tranquillo e simpatico. Dorme pure la notte”, ha quindi sottolineato.

Aurora in bikini dopo il parto

Aury ha poi parlato della sua forma fisica. Oggi non è più così concentrata su se stessa come avrebbe potuto esserlo prima di diventare mamma. Un utente le ha domandato se la pancia si sgonfia dopo qualche giorno dal parto. Ha risposto: “Qualche giorno? La pancia è un compagno di viaggio fedelissimo ma rientra in quella categoria di cose che non mi interessano quasi per niente. Se ne andrà prima o poi, vi ricordo che sembravo un dirigibile, il corpo ha bisogno di tempo! Diamoglielo senza stressarlo”.

Infine l’influencer ha sottolineato che il rapporto con il padre di suo figlio, ovvero Goffredo Cerza, è addirittura migliorato dopo l’arrivo del piccolo. “E’ ancora più bello. Ho sempre saputo che sarebbe stato un papà stupendo e così è. Poi vabbè cosa ve lo dico a fare, vederlo col bambino mi emoziona sempre immensamente. La nostra complicità si fortifica ogni giorno”, ha concluso.