''In Rai qualcuno si lamentava, adesso non avrò remore'': Luciana Littizzetto carichissima per il trasferimento sul canale Nove

La comica più amata d’Italia non vede l’ora che arrivi la prossima stagione tv

Adesso avrà pressoché libertà totale, cosa che non avveniva esattamente in Rai

Luciana Littizzetto ha spiegato che dopo il trasloco della squadra di ‘Che Tempo Che Fa’ dalla Rai al canale Nove, avrà molti meno “limiti”.

Intervistata da ‘La Stampa’, la comica più amata d’Italia, che ha 58 anni, ha annunciato che gli spettatori la vedranno con meno lacci e lacciuoli: “Penso proprio di sì”.

Luciana Littizzetto, 58 anni, è carichissima per la nuova avventura sul Canale NOVE

“Intanto aiuta l'atmosfera generale, un approccio più sereno. Non è che in passato abbia mai ricevuto censure vere e proprie, però qualcuno ogni tanto si lamentava. Adesso voglio stare tranquilla. E voglio divertirmi. Leggera e senza remore”, ha sottolineato.

L’impegno con la De Filippi a ‘Tú sí que vales’ non è in contraddizione con i suoi altri ingaggi: “Non c'è niente di insolito, non ho mai avuto un'esclusiva con Fabio e ho sempre scelto di andare dove mi chiamano e dove posso fare le cose che mi divertono e di cui sono capace. Maria De Filippi, con cui ho grande confidenza, me lo ha proposto mesi fa. Stiamo registrando in questi giorni, il mio impegno è completamente diverso da quello di Che tempo che fa. E poi lavoro con Gerry Scotti che è un'istituzione televisiva, con Rudy Zerbi che è fantastico e con Sabrina Ferilli che ho già incontrato su Prime per Dinner Club”.

Luciana con Fabio Fazio e Filippa Lagerback

Per la Rai quindi nessuna nostalgia al momento: “Diciamo che dopo un matrimonio così lungo voglio provare la vita da single. Mica ci tengo a fidanzarmi subito con un altro, andiamo a vedere che cosa succede altrove”.

Infine è intervenuto Fabio Fazio, che ha voluto farle un enorme complimento: “Trovatemi un altro comico che ogni settimana fa un monologo di mezz'ora in prime time e in diretta. Non esiste nulla di simile al mondo”.