''Non sono incinta, è stata la paura'': Annalisa rivela perché è stata l'unica cantante di Sanremo a non scendere le scale

L’artista 38enne replica ai gossip comparsi sul web sulla dolce attesa

Sposata con Francesco Muglia, 43 anni, dal giugno scorso, smentisce

Annalisa fa chiarezza. Risponde alle domande dei giornalisti e rivela perché è stata l'unica cantante di Sanremo a non scendere le scale. “Non sono incinta - sottolinea - E’ stata la paura”.

Il gossip sulla gravidanza ancora impazza sui social. La cantante 38enne, sposata con Francesco Muglia, 43 anni, dal giugno scorso, smentisce. “Incinta? Addirittura? No, non sono incinta”, precisa. “Questa roba raga, quando sarò incinta, sarò io a dirla ovviamente!”, spiega ancora al Corriere della Sera.

La Scarrone, bella sul palco con il look firmato Dolce & Gabbana, rivela il motivo per il quale ha declinato le scale ed è entrata in scena senza scendere i famigerati gradini. “Non ho fatto le scale perché esattamente un anno fa sono caduta dalle scale: ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un‘esperienza bellissima... neanche bruttissima, perché poteva anche andare peggio, però mi è venuta un po’ di paura. Mi sono fatta male e ho avuto per un bel po’ di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice”, dice.

Del resto dopo l'esibizione, al ristorante con tutto il suo staff, Annalisa ha anche bevuto amabilmente del vino bianco: pareva già chiaro che la dolce attesa fosse, appunto, solo un gossip e nulla di più.