Carlotta Dessì, giornalista Mediaset, aveva scoperto di essere gravemente malata lo scorso agosto

Nel pomeriggio di ieri, 6 febbraio la cagliaritana è deceduta tra lo sconforto generale

Carlotta Dessì in pochi mesi si è spenta. La giornalista Mediaset, volto di Pomeriggio 5 e Fuori dal coro, aveva scoperto di essere gravemente malata lo scorso agosto. Un tumore per cui non c’è stato purtroppo nulla da fare. Nel pomeriggio di ieri, 6 febbraio la cagliaritana è deceduta tra lo sconforto generale. Barbara d’Urso piange la morte della sua ex inviata 34enne (avrebbe compiuto 35 anni il 15 febbraio. “Pensavo che ce l’avresti fatta”, scrive addolorata la conduttrice.

''Pensavo che ce l’avresti fatta'': Barbara d’Urso piange la morte della sua ex inviata 34enne

Carlotta era tornata in tv lo scorso dicembre, dopo cinque mesi in ospedale. Mario Giordano l’aveva accolta in studio con grandissimo calore. “Bisogna lottare, non bisogna arrendersi”, aveva detto. E sui social, condividendo quel momento, aveva poi fatto sapere: “Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in un caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. E' cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno”.

Carlotta Dessì, giornalista Mediaset, aveva scoperto di essere gravemente malata lo scorso agosto. Aveva lavorato a lungo a Pomeriggio5

La notizia della morte della Dessì è arrivata come un pugno nello stomaco. Tgcom24 ha annunciato la sua scomparsa: “Carlotta Dessì è morta prematuramente. Mediaset piange la scomparsa della giornalista che ha lavorato per diversi programmi del Gruppo. La Direzione e tutta la redazione di Tgcom24 si stringono alla famiglia Dessì con profondo dolore”.

Nel pomeriggio di ieri, 6 febbraio la cagliaritana è deceduta tra lo sconforto generale

Barbara d’Urso è devastata. Nelle sue storie le dedica un dolce pensiero: “Piccola Carlottina...per anni e anni sei stata la mia inviata a Pomeriggio5… Negli ultimi mesi ci siamo sentite e scritte tante volte… E tutte e due pensavamo che ce l’avresti fatta… Sono molto triste e ti voglio tanto bene”.