Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione genitori, è nata la loro prima figlia: ecco come si chiama

La bambina è venuta alla luce ieri, 6 febbraio: gioia immensa per la coppia

“La tua mamma è il mio eroe”, confessa il neo papà al settimo cielo

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno il cuore che scoppia di felicità. E’ nata la prima figlia del 34enne e della 28enne, insieme da 5 anni. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e non si sono più lasciati. La bambina è venuta alla luce ieri, 6 febbraio. La coppia lo annuncia sul social con un post condiviso da entrambi. Rivela anche come si chiama la piccola: il nome scelto per lei è Allegra.

L’ex tronista condivide una foto della bimba in bianco e nero e scrive emozionato: “Benvenuta al mondo amore mio… E’ indescrivibile a parole. Oggi proprio non ne ho…respiro a fatica. La tua mamma é il mio eroe. Allegra 6/2/24”. Nelle storie pubblica altre due immagini: una della figlia nella culla dell’ospedale in cui è nata e un’altra in cui si vede lui accanto alla compagna che ha appena partorito. La piccola è attaccata al seno della mamma. “Ti amo immensamente Arianna”, sottolinea taggando la donna.

L’ex naufrago ed ex gieffino erano giorni che non vedeva l’ora di conoscere la bambina. Mostrandosi nell’auto in un post, con un’espressione assai impaziente, Cerioli aveva svelato: “E niente, ho una bella ansietta. Sto aspettando solo un ‘ci siamo’. Queste giornate sono interminabili… so che non dovrei pensarci, ‘quando arriva arriva, stai sereno…’. NON CE LA POSSO FARE. Vivo con le borse parto a 1 metro. Ho detto tutto”.

Il 12 gennaio Andrea ha fatto gli auguri ad Arianna per i 5 anni insieme, un anniversario assai speciale, con la cicogna in arrivo, cicogna che ora è planata davanti al loro portone con il suo bel fiocco rosa: Allegra è stata fortemente voluta e adesso è tra le braccia di mamma e papà, entusiasti come non mai.