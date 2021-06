Alle nozze di Luca Argentero e Cristina Marino c'era un solo invitato famoso: ecco chi

Non c’erano volti vip al loro matrimonio, o quasi. Alle nozze di Luca Argentero e Cristina Marino, celebrate lo sabato 5 giugno alle ore 18 a Città della Pieve, c’era un solo invitato famoso. A rivelarlo è il sindaco che li ha sposati, Fausto Risini, a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Con Luca ci conosciamo da tanti anni. Ha la residenza qui e un casale dove viene quando è libero. Ha accettato anche di fare un video per promuovere la città, che va in onda in questi giorni”, sottolinea orgoglioso il primo cittadino del piccolo comune umbro in provincia di Perugia.“Durante il lockdown, Luca mi ha confidato di volersi sposare proprio da noi. Ho tenuto il segreto perché voleva una cosa intima”, aggiunge.

Poi Risini racconta com’è andata la cerimonia e svela l’invitato famoso: “Prima di celebrare il matrimonio, sono andato a casa loro per un aperitivo con gli ospiti. Saranno stati una trentina. L’unico famoso era Raz Degan, poi c’erano i parenti stretti e alcuni amici di Torino e di Milano”.

Luca ha voluto accanto, in un giorno speciale, Raz. I due sono diventati molto amici grazie al progetto di Degan, una docuserie, Raz & The Tribe, in cui l’ex modello ha raccontato il viaggio alla scoperta delle più antiche tribù ancora esistenti. Accanto a lui c’erano tre compagni di viaggio: Asia Argento, Piero Pelù e Luca Argentero, per tre destinazioni, Etiopia, West Papua e Sumatra. Quelll’esperienza li ha legati per sempre.

“Abbiamo gustato una serie di prodotti locali: formaggi, salumi e i classici frittini, molto buoni. Il clima era bellissimo, erano tutti emozionati - continua il sindaco - Poi io e i due testimoni siamo andati in Comune, mentre la coppia ci ha raggiunti a bordo di un sidecar, che è passato nella piazza del paese, a traffico limitato durante i weekend, dove Luca e Cristina sono stati salutati dai cittadini. La cerimonia è stata semplice, ma molto bella e vissuta. Non hanno pianto, erano molto controllati e carini. Io l’ho tirata un po’ per le lunghe per non farla durare il solito quarto d’ora. Abbiamo parlato da buoni amici, cercando di sdrammatizzare il momento. La bimba (la figlia di Luca e Cristina, Nina Speranza, nata il 20 maggio 2020, ndr) non c’era e loro erano elegantissimi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/6/2021.